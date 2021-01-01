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إعفاء الوافد من موافقة صاحب العمل للسفر إلى بلاده

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إعفاء الوافد من موافقة صاحب العمل للسفر إلى بلاده

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أن صاحب العمل ليس له الحق لمنع العامل الوافد في السفر إلى بلاده .

وأكدت أنه بدءً من 14 مارس المقبل سيتم تطبيق مبادرة " تحسين العلاقة التعاقدية " ولا يحق لصاحب المنشأة بموجبها منع الوافد من السفر ويمكن أن يحصل على حقوقه عبر الجهات القضائية .

وأوضحت أن الهدف من ذلك بعد إلغاء نظام الكفالة أن تكون هناك علاقة واضحة بين العامل وصاحب العمل تراعي حقوق الطرفين .

وكانت " الموارد البشرية " قد أوضحت أيضاً أنه يحق لصاحب العمل الحصول على الشرط الجزائي في عقد الوافد ، كما تدرس الوزارة تحصيل المقابل المالي على العامل الوافد كل ثلاثة أشهر .

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توجه لتحصيل المقابل المالي على العامل الوافد كل ثلاثة أشهر

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أحدث التعليقات

عقلاني
تتزوج وتاخذ فلوسك وتعب سنينك وفي الأخير هي تروح المحكمه وتطلقك بعد ما تاخذ كل شي بعدين يحكمولها بنص راتبك،، على ايش!؟ معليييش،، ياحبيبي أقضيها في مسفار ومسيار وترفيه أوفر وأريح،، والخلفة آخر شي بعد سن سن الخمسين عشان ما انغبن بداية حياتي.
ابو عمار
زواجه من انغام كانت نزوه وانتهت فطبيعي ان يعود الى عائلته
ابو عمار
الملك عبد العزيز رحمه الله رجل حكيم وعادل ويسعى دائم لصلح والعفو عند المقدره
ابو عمار
طيب
ابو عمار
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

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