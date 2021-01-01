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بريطانيا تخرج من الاتحاد الأوروبي نهائيا

Time منذ ساعة
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بريطانيا تخرج من الاتحاد الأوروبي نهائيا

لندن (صدى):
خرجت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، نهائياً من الاتحاد الأوروبي بعد أربع سنوات ونصف سنة من مسلسل "بريكست" الطويل والمليء بالتحولات.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن خروج بلاده من السوق الأوروبية الموحدة يشكل "لحظة رائعة".

وأشار إلى أن بلاده ستكون مفتوحة وسخية ومنفتحة على الخارج، مشيراً إلى أن بريطانيا ستعمل مع شركاء في كافة أنحاء العالم، لأنها تترأس مجموعة الدول السبع وقمة الأمم المتحدة السادسة والعشرين لتغير المناخ العام المقبل.

وغارت بريطانيا السوق الداخلية والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، لتضع اللمسات الأخيرة على اتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي الذي انسحبت منه في 31 يناير 2020، لكنها كانت في مرحلة انتقالية على مدار الأشهر الـ 11 الماضية.

ويذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق تجاري في اللحظة الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عشية عيد الميلاد، وسيتم تطبيقه مؤقتاً.

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أحدث التعليقات

عقلاني
تتزوج وتاخذ فلوسك وتعب سنينك وفي الأخير هي تروح المحكمه وتطلقك بعد ما تاخذ كل شي بعدين يحكمولها بنص راتبك،، على ايش!؟ معليييش،، ياحبيبي أقضيها في مسفار ومسيار وترفيه أوفر وأريح،، والخلفة آخر شي بعد سن سن الخمسين عشان ما انغبن بداية حياتي.
ابو عمار
زواجه من انغام كانت نزوه وانتهت فطبيعي ان يعود الى عائلته
ابو عمار
الملك عبد العزيز رحمه الله رجل حكيم وعادل ويسعى دائم لصلح والعفو عند المقدره
ابو عمار
طيب
ابو عمار
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

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