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"المرور" توجه نصائح هامة قبل السفر بالمركبة في اجازة نصف العام

Time منذ 23 دقيقة
Views 1393
"المرور" توجه نصائح هامة قبل السفر بالمركبة في اجازة نصف العام

الرياض (صدى):
وجهت الإدارة العامة للمرور نصائح هامة للسلامة المرورية أثناء الرحلات الطويلة بالتزامن مع اجازة الفصل الدراسي الأول واجازة نهاية الأسبوع .

وأكدت أنه يجب قبل السفر بالمركبة القيام بالخطوات التالية :

1- التحقق من أحوال الطقس قبل تحديد موعد الرحلة .

2- أخذ قسط كافي من النوم قبل الرحلة ، وفترات استراحة أثنائها .

3- التأكد من وجود الإطار الإحتياطي وتوفر أدوات تغييره ، ومن وجود حقيبة الإسعافات الأولية .

4- فحص المركبة جيداً ، والتأكد من المصابيح والعجلات ونظام المكابح .

5- استخدام خرائط الطرق لإختيار الطريق الأنسب .

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أحدث التعليقات

سالم
الا لعنت على الله على المنافقين ان شاء الله انك لست منهم
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماشاء الله تبارك الرحمن

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