"المرور" توجه نصائح هامة قبل السفر بالمركبة في اجازة نصف العام

الرياض (صدى):
وجهت الإدارة العامة للمرور نصائح هامة للسلامة المرورية أثناء الرحلات الطويلة بالتزامن مع اجازة الفصل الدراسي الأول واجازة نهاية الأسبوع .
وأكدت أنه يجب قبل السفر بالمركبة القيام بالخطوات التالية :
1- التحقق من أحوال الطقس قبل تحديد موعد الرحلة .
2- أخذ قسط كافي من النوم قبل الرحلة ، وفترات استراحة أثنائها .
3- التأكد من وجود الإطار الإحتياطي وتوفر أدوات تغييره ، ومن وجود حقيبة الإسعافات الأولية .
4- فحص المركبة جيداً ، والتأكد من المصابيح والعجلات ونظام المكابح .
5- استخدام خرائط الطرق لإختيار الطريق الأنسب .