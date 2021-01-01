إيران تستهل العام الجديد: لم ننتقم لـ"سليماني بعد" وواشنطن ستتحمل التبعات

وكالات (صدى):
وجهت الحكومة الإيرانية تهديدات جديدة للولايات المتحدة مع بداية العام الجديد 2021 م .
وقال وزير خارجية إيران في تصريحات له : واشنطن ستتحمل تبعات أي مغامرة محتملة في المنطقة ، وفقاً للعربية .
كما أكد أن انتقام إيران من قتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني لم يأتي بعد .
وشهد العام المنقضي 2020 سجال كبير وتهديدات متبدلة بين إيران والولايات المتحدة ، خاصةً بعد مقتل " سليماني " ووجهت إيران ضربة جوية بعدها نحو قاعدة عسكرية أمريكية إلا أنها أصابت بها طائرة أوكرانية مدنية راح ركابها ضحية التصويب الإيراني الخاطئ !