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إيران تستهل العام الجديد: لم ننتقم لـ"سليماني بعد" وواشنطن ستتحمل التبعات

Time منذ 43 دقيقة
Views 1430
إيران تستهل العام الجديد: لم ننتقم لـ"سليماني بعد" وواشنطن ستتحمل التبعات

وكالات (صدى):
وجهت الحكومة الإيرانية تهديدات جديدة للولايات المتحدة مع بداية العام الجديد 2021 م .

وقال وزير خارجية إيران في تصريحات له : واشنطن ستتحمل تبعات أي مغامرة محتملة في المنطقة ، وفقاً للعربية .

كما أكد أن انتقام إيران من قتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني لم يأتي بعد .

وشهد العام المنقضي 2020 سجال كبير وتهديدات متبدلة بين إيران والولايات المتحدة ، خاصةً بعد مقتل " سليماني " ووجهت إيران ضربة جوية بعدها نحو قاعدة عسكرية أمريكية إلا أنها أصابت بها طائرة أوكرانية مدنية راح ركابها ضحية التصويب الإيراني الخاطئ !

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أحدث التعليقات

سالم
الا لعنت على الله على المنافقين ان شاء الله انك لست منهم
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماشاء الله تبارك الرحمن

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