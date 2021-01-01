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وظائف شاغرة للرجال والنساء بوزارة الإستثمار

Time منذ ساعة
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وظائف شاغرة للرجال والنساء بوزارة الإستثمار

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت وزارة الإستثمار باب التقديم على وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء من حملة البكالوريوس ، للعمل بالرياض .

وأكدت أنه يُشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المواطنين ، مع إجادة اللغة الإنجليزية كمستوى متوسط فأعلى .

الوظائف المطلوبة :

1- مسؤول أو التنسيق المحلي : بكالوريوس إدارة أعمال ، أو ما يعادله ، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في الخدمات العامة أو المراسلات الحكومية .

2- أخصائي التنافسية والتقارير الإقليمية : بكالوريوس " اقتصاد ، مالية ، إدارة أعمال " ، أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات .

3- محلل أول التنافسية والتقارير الإقليمية : بكالوريوس " اقتصاد ، مالية ، إدارة أعمال " ، أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات .

4- محلل التنافسية والتقارير الإقليمية : بكالوريوس " اقتصاد ، مالية ، إدارة الأعمال " أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن عامين .

5- مسؤول التنسيق المحلي : بكالوريوس إدارة الأعمال أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن عامين .

6- مسؤول أول اكتساب مواهب : بكالوريوس " موارد بشرية ، إدارة الأعمال " أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات .

7- مسؤول اكتساب المواهب : بكالوريوس " موارد بشرية ، إدارة أعمال " أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن عامين في مجال التوظيف .

ويمكن التقديم بدءً من اليوم الجمعة 1 / 1 / 2021 م ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

عقلاني
تتزوج وتاخذ فلوسك وتعب سنينك وفي الأخير هي تروح المحكمه وتطلقك بعد ما تاخذ كل شي بعدين يحكمولها بنص راتبك،، على ايش!؟ معليييش،، ياحبيبي أقضيها في مسفار ومسيار وترفيه أوفر وأريح،، والخلفة آخر شي بعد سن سن الخمسين عشان ما انغبن بداية حياتي.
ابو عمار
زواجه من انغام كانت نزوه وانتهت فطبيعي ان يعود الى عائلته
ابو عمار
الملك عبد العزيز رحمه الله رجل حكيم وعادل ويسعى دائم لصلح والعفو عند المقدره
ابو عمار
طيب
ابو عمار
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

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