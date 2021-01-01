وظائف شاغرة للرجال والنساء بوزارة الإستثمار

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت وزارة الإستثمار باب التقديم على وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء من حملة البكالوريوس ، للعمل بالرياض .
وأكدت أنه يُشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المواطنين ، مع إجادة اللغة الإنجليزية كمستوى متوسط فأعلى .
الوظائف المطلوبة :
1- مسؤول أو التنسيق المحلي : بكالوريوس إدارة أعمال ، أو ما يعادله ، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في الخدمات العامة أو المراسلات الحكومية .
2- أخصائي التنافسية والتقارير الإقليمية : بكالوريوس " اقتصاد ، مالية ، إدارة أعمال " ، أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات .
3- محلل أول التنافسية والتقارير الإقليمية : بكالوريوس " اقتصاد ، مالية ، إدارة أعمال " ، أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات .
4- محلل التنافسية والتقارير الإقليمية : بكالوريوس " اقتصاد ، مالية ، إدارة الأعمال " أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن عامين .
5- مسؤول التنسيق المحلي : بكالوريوس إدارة الأعمال أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن عامين .
6- مسؤول أول اكتساب مواهب : بكالوريوس " موارد بشرية ، إدارة الأعمال " أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات .
7- مسؤول اكتساب المواهب : بكالوريوس " موارد بشرية ، إدارة أعمال " أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن عامين في مجال التوظيف .
ويمكن التقديم بدءً من اليوم الجمعة 1 / 1 / 2021 م ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا .