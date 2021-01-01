إيقاف نجم مانشستر يونايتد بسبب كلمة

وكالات (صدى):
قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف الأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد ثلاث مباريات وتغريمه بـ100 ألف جنيه إسترليني، بسبب كلمة "عنصرية" على مواقع التواصل الاجتماع
وكان كافاني رد على تهنئة من أحد أصدقائه عبر "إنستغرام" قائلا: "غراسياس نغريتو"، (شكرا لك أيها الأسود الصغير) بعد الفوز على ساوثهامبتون 3-2 ضمن الدوري المحلي "البريميرليغ" في الشهر الماضي، في مباراة سجل خلالها مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق ثنائية.
وحذف كافاني ماقاله أن يتقدم باعتذار قال فيه: "الرسالة التي كتبتها بعد المباراة كانت بمثابة تحية حميمة لصديق، لشكره على التهنئة بعد المباراة".
وأضاف أنه لم يتعمد على الإطلاق أن يهين أحدا، مضيفا "أنا مناهض لأي لغة وتصرف عنصري وأنا حذفت الرسالة ما أن أعلموني بأنه يمكن فهمها على نحو خاطئ. أود أن أعتذر بصدق عن ذلك".