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إيقاف نجم مانشستر يونايتد بسبب كلمة

Time منذ 52 دقيقة
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إيقاف نجم مانشستر يونايتد بسبب كلمة

وكالات (صدى):
قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف الأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد ثلاث مباريات وتغريمه بـ100 ألف جنيه إسترليني، بسبب كلمة "عنصرية" على مواقع التواصل الاجتماع

وكان كافاني رد على تهنئة من أحد أصدقائه عبر "إنستغرام" قائلا: "غراسياس نغريتو"، (شكرا لك أيها الأسود الصغير) بعد الفوز على ساوثهامبتون 3-2 ضمن الدوري المحلي "البريميرليغ" في الشهر الماضي، في مباراة سجل خلالها مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق ثنائية.

وحذف كافاني ماقاله أن يتقدم باعتذار قال فيه: "الرسالة التي كتبتها بعد المباراة كانت بمثابة تحية حميمة لصديق، لشكره على التهنئة بعد المباراة".

وأضاف أنه لم يتعمد على الإطلاق أن يهين أحدا، مضيفا "أنا مناهض لأي لغة وتصرف عنصري وأنا حذفت الرسالة ما أن أعلموني بأنه يمكن فهمها على نحو خاطئ. أود أن أعتذر بصدق عن ذلك".

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أحدث التعليقات

سالم
الا لعنت على الله على المنافقين ان شاء الله انك لست منهم
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماشاء الله تبارك الرحمن

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