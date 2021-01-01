واشنطن تسحب حاملة طائرات من الشرق الأوسط

واشنطن (صدى):
قررت وزارة الدفاع الأمريكية سحب حاملة الطائرات الوحيدة العاملة في الشرق الأوسط، في إجراء أثار لغطاً لدى بعض المراقبين، في خضم التوتر مع إيران.
ويأتي القرار وسط مخاوف واشنطن من هجوم إيران على أهداف أمريكية في العراق، أو أماكن أخرى في الشرق الأوسط، في الذكرى الأولى لاغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في عملية أمريكية.
وذكر بيان للمتحدث باسم البنتاغون: “يثمن الوزير العمل الشاق والالتزام والمرونة من جانب 5 آلاف جندي من المارينز من فريق حاملة الطائرات الذين قدموا الدعم الجوي للعمليات ضد الإرهابيين في العراق وأفغانستان”.
ويأتي ذلك بعد يوم من تحليق قوات لسلاح الجو الأمريكي فوق منطقة الخليج، في محاولة لردع إيران عن شن أي هجوم ضد أهداف أمريكية.