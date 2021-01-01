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وظائف الشاغرة في هيئة المنافسة

Time منذ ساعة
Views 1619
وظائف الشاغرة في هيئة المنافسة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظائف تقنية شاغرة لحملة درجة البكالوريوس للعمل في الرياض

وتضمنت الوظائف مهندس أول – الشبكة والبنية التحتية: سعودي الجنسية ودرجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب، هندسة الحاسب أو ما يعادلها وخبرة مهنية لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة مع ضرورة إجادة مهارات اللغة الإنجليزية.

ورئيس وحدة – البنية التحتية والدعم: سعودي الجنسية ودرجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب، هندسة الحاسب أو ما يعادلها وخبرة مهنية لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة مع ضرورة إجادة مهارات اللغة الإنجليزية.

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أحدث التعليقات

سالم
الا لعنت على الله على المنافقين ان شاء الله انك لست منهم
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماشاء الله تبارك الرحمن

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