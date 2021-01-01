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"الفوزان " : "تزوجوا تصحوا " ومواطنون : على المدى القصير أم الطويل " !

Time منذ 51 دقيقة
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"الفوزان " : "تزوجوا تصحوا " ومواطنون : على المدى القصير أم الطويل " !

الرياض (صدى):
وجه الدكتور عبد الله الفوزان نائب الرئيس أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وأستاذ علم الاجتماع دعوة للرجال والنساء بالزواج مع بداية العام الجديد .

وقال " الفوزان " أن الزواج ينعكس بشكل إيجابي على الصحة النفسية والجسمانية ، قائلاً " تزوجوا تصحوا " .

وأشار في حسابه الرسمي على " تويتر " أن هناك دراسة أمريكية أجريت على عينة حجمها ١٢٧٥٤٥ شخصا تبين أن الذكور المتزوجون يمتازون بصحة أفضل من الذكور الذين لم يتزوجوا أبدا أو المطلقين أو المترملين ، وكذلك النساء .

وأثارت دعوة " الفوزان " تفاعل كبير من قبل المواطنين الذين أكدوا أهمية الإرتباط وخفض نسبة الطلاق ، بينما مازحه البعض قائلاً " على المدى القصير أم الطويل " ! ، فيما تساءل البعض عن تعدد الزوجات وغيرها من المسائل المثيرة للجدل .

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أحدث التعليقات

فهد
اليمنه خونه طيب عارفين ان الحوثي بمساعد من كلاب ايران لكن لو ان ابو يمكن هجمو على الحوثي خلصو اليمن منهم لكن في كل دوله متبطحين على الارصفه يبون احد يحر بلادهم وهم نايمين الحونه
عامر العامر
نادي الفساد(الإتشاد)
🚴‍♀️
اكيد هدفهم من هالخبر يدورون على هبيله خليجي يشري هالخرابه الي ما تسوى عشرتلاف دورار
ابو عمار
افتتاح السنه الميلاديه الجديده عندهم
🚴‍♀️
اش الكلام هاداااا.. ما هو صحيح بالمره... الزواااز... اما نعيم وراحه بال... او هم وجحيم ... او كأنه لم يكن وكأنها عنز بالدار انت لها تيس مستعار.... وهذا يرجع للمكلف الي تتوفق فيها.. ونفس الكلام هادا ينطبق على حياة المكلف معاك... ....بس ارجعو دحونه لمشوره سيد الانس والجان.... اظفر بذات الدين تربة يداك..

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