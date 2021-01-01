"ميسي" يكشف الوظيفة التي يحلم بها بعد الإعتزال

وكالات (صدى):
أوضح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الوظيفة التي يحب أن يعمل بها بعد اعتزاله كرة القدم .
وأكد " ميسي " في لقاء تليفزيوني أنه لا يحب أن يكون مدرب ، وقال : لا أتصور نفسي مدربا بل ربما مديرا رياضيا وأقوم بالتعاقد مع اللاعبين الذين أريدهم أو الذين يحتاجهم النادي الذي أنتمي إليه".
وأضاف : أود العودة يوما ما وأود العودة إلى برشلونة والعمل مع النادي والمساعدة. لم أفكر في هذا الأمر كثيرا لكن العمل سيكون متصلا بكرة القدم لأن هذا ما أحبه وما أعرفه .
وأكد أن علاقته ببرشلونة ليست مجرد علاقة عمل ، وقال : علاقتي مع النادي والمدينة هي قصة حب. وأيا كانت نهايتها فلا ينبغي أن تسيء إلى تجربتي خلال هذه المسيرة .
الجدير بالذكر أن عقد النجم الدولي البالغ 33 عاما ينتهي مع نادي الكتالوني بعد نحو ستة أشهر .