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"ميسي" يكشف الوظيفة التي يحلم بها بعد الإعتزال

Time منذ ساعة
Views 1822
"ميسي" يكشف الوظيفة التي يحلم بها بعد الإعتزال

وكالات (صدى):
أوضح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الوظيفة التي يحب أن يعمل بها بعد اعتزاله كرة القدم .

وأكد " ميسي " في لقاء تليفزيوني أنه لا يحب أن يكون مدرب ، وقال : لا أتصور نفسي مدربا بل ربما مديرا رياضيا وأقوم بالتعاقد مع اللاعبين الذين أريدهم أو الذين يحتاجهم النادي الذي أنتمي إليه".

وأضاف : أود العودة يوما ما وأود العودة إلى برشلونة والعمل مع النادي والمساعدة. لم أفكر في هذا الأمر كثيرا لكن العمل سيكون متصلا بكرة القدم لأن هذا ما أحبه وما أعرفه .

وأكد أن علاقته ببرشلونة ليست مجرد علاقة عمل ، وقال : علاقتي مع النادي والمدينة هي قصة حب. وأيا كانت نهايتها فلا ينبغي أن تسيء إلى تجربتي خلال هذه المسيرة .

الجدير بالذكر أن عقد النجم الدولي البالغ 33 عاما ينتهي مع نادي الكتالوني بعد نحو ستة أشهر .

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أحدث التعليقات

سالم
الا لعنت على الله على المنافقين ان شاء الله انك لست منهم
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماشاء الله تبارك الرحمن

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