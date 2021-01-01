بالفيديو.. خبير اقتصادي: البنوك المركزية كانت تطبع النقد لأسباب اجتماعية

علي القحطاني (صدى):
أكد المحلل الإقتصادي جهاد الحكيم أن هناك دروس إيجابية من جائحة كورونا التي ضربت العالم العام المنقضي 2020 .
وقال " الحكيم " أن كورونا غيرت العالم بشكل جذري كتقبل التعليم عن بعد والعمل عن بعد ومع الإستمرار في هذا النمط سيكون هناك إنتاجية أكبر ومرونة واستقدام قدرات بشرية تعمل عن بعد من قارة لأخرى .
وأضاف أن هذا النمط لم يكن مقبول بالنسبة للعديد من الحكومات ، وتبين الدور الام للتكنولوجيا وأولوية القطاع الصحي في المجتمعات .
وأشار أن البنوك المركزية التي كانت تطبع الأموال النقدية كانت تطبعها من أجل الحفاظ على الأمن الإجتماعي ولكي لا تتسبب الإضطرابات والمظاهرات ، وفقاً للعربية .