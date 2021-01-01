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إطلاق موسم "إثراء داون تاون" في نسخته الأولى بالظهران

Time منذ ساعة
Views 1659
إطلاق موسم "إثراء داون تاون" في نسخته الأولى بالظهران

الظهران (صدى):
أطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، موسم "إثراء داون تاون" في نسخته الأولى، عبر سلسلة من الفعاليات والبرامج والأنشطة الثقافية والترفيهية والتعليمية والدورات التدريبية المتنوعة.

وسيقدم خلال هذا الموسم، الذي يستمر حتى الـ 20 من شهر ذي القعدة القادم، باقة من الألعاب المعرفية، في 6 مسارات، (تذوّق، تسوّق، روّق، استكشف، تعلّم والعب).

وستُعرض أفلام متنوعة للعوائل، وأعمال فنية وتفاعلية من قبل الفنانين العالميين، ومجموعة من الإستديوهات التي تستضيف ورش عمل وأنشطة معرفية مختلفة، إلى جانب تنظيم بازار متنوع ومتجدد شهريًا مليء بالملابس والإكسسوارات والهدايا التذكارية التي تمنح الزوّار متعة المعرفة، إضافةً إلى افتتاح مجموعة من المطاعم في ساحة الطعام الخارجية للمركز .

ويهدف موسم "إثراء داون تاون"، إلى إتاحة الفرصة للزوّار والمهتمين من مختلف الفئات العمرية؛ لخلق بيئة إبداعية مليئة بالتجارب والأنشطة الفريدة، تُسهم في تنمية وتطوير جوانب الإبداع والتجديد المستمر في حقول الفكر والثقافة والابتكار والفنون.

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أحدث التعليقات

فهد
اليمنه خونه طيب عارفين ان الحوثي بمساعد من كلاب ايران لكن لو ان ابو يمكن هجمو على الحوثي خلصو اليمن منهم لكن في كل دوله متبطحين على الارصفه يبون احد يحر بلادهم وهم نايمين الحونه
عامر العامر
نادي الفساد(الإتشاد)
🚴‍♀️
اكيد هدفهم من هالخبر يدورون على هبيله خليجي يشري هالخرابه الي ما تسوى عشرتلاف دورار
ابو عمار
افتتاح السنه الميلاديه الجديده عندهم
🚴‍♀️
اش الكلام هاداااا.. ما هو صحيح بالمره... الزواااز... اما نعيم وراحه بال... او هم وجحيم ... او كأنه لم يكن وكأنها عنز بالدار انت لها تيس مستعار.... وهذا يرجع للمكلف الي تتوفق فيها.. ونفس الكلام هادا ينطبق على حياة المكلف معاك... ....بس ارجعو دحونه لمشوره سيد الانس والجان.... اظفر بذات الدين تربة يداك..

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