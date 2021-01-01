مركز أرامكو الطبي يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.
وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد فنى سحب دم، أخصائي تقني مختبر إكلينيكي/ كيمياء، منسق الحالة/ رعاية المرضى المنوّمين، مساعد منسق برنامج تعزيز الصحة، ممرض أول/ رعاية الطوارئ، ممرض/ رعاية المرضى الخارجيين (عدد 4 وظائف)، ممرض مساعد/ عام، ممرض عملي، ممرض أول/ العيادات الخارجية.
وأشار المركز، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 ديسمبر 2020م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا