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مركز أرامكو الطبي يوفر وظائف شاغرة

Time منذ 13 دقيقة
Views 1248
مركز أرامكو الطبي يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد فنى سحب دم، أخصائي تقني مختبر إكلينيكي/ كيمياء، منسق الحالة/ رعاية المرضى المنوّمين، مساعد منسق برنامج تعزيز الصحة، ممرض أول/ رعاية الطوارئ، ممرض/ رعاية المرضى الخارجيين (عدد 4 وظائف)، ممرض مساعد/ عام، ممرض عملي، ممرض أول/ العيادات الخارجية.

وأشار المركز، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 ديسمبر 2020م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا

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أحدث التعليقات

نايف الشمري
خلكم تشوفون اللي غيركم ش شافه عادي الأوضاع طبيعيه تعيشون وتشوفون
د محمد ماجد بخش
على مدى 150 عاما ظل علم الكيمياء تابعا لبقية العلوم وآن الأوان لوضع منهج جدير بالكيمياء
د محمد ماجد بخش
نشاط الذرات وخمول العناصر يستند على تنازع وتصارع وتفضيل الثبات المرتبط بدرجة الفراغ المحددة والمفصلة والممثلة لدرجات الثقل المغناطيسي الممثلة لوحدة الكتلة الكلية الممثلة ب : وحدة العنصر المركزية الممثلة وثقلها العددي الممثل بالثقالة العددية الفراغية المحورية المكافئة والمنتظمة في تحديد وتمثيل درجات ثقل العناصر بتمثيل مجموع وحدات العنصر المكافئة لمجموع وحدات وفترة العناصر الممثلة للثقل الذري المغناطيسي المنسوبة لعدد الذرات النسيي في الفراغ النسبي
د محمد ماجد بخش
كيف لن !! وأنى للعقل السعودي أن يكون لن
د محمد ماجد بخش
طويق هو همة العقل الممثل بهمة العقل السعودي فكيف لن، وأنى لنا بتطويق طويق

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