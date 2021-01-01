الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ 17 دقيقة
Views 1268
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار قد تكون رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال فترة الليل و الصباح الباكر على شمال و شرق المملكة.

و أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابوعبد الله
الحكم الغى على الهلال هدفا صحيحا صريحا وجميع المحللين الرياضين اجازوا الهدف وتقولون الحكم السعودي الروقي محق في كلامه الحكم السعودي بلوى ومصيبه وكارثه على الهلال وجميع الفرق هذا مع وجود تقنيه الفار اجل ماذا سيعمل بدونه هؤلاء الحكام يصلحون في مباربات الحواري فقط
ابوعبد الله
الحكم الغى على الهلال هدفا صحيحا صريحا وجميع المحللين الرياضين اجازوا الهدف وتقولون الحكم السعودي الروقي محق في كلامه الحكم السعودي بلوى ومصيبه وكارثه على الهلال وجميع الفرق هذا مع وجود تقنيه الفار اجل ماذا سيعمل بدونه هؤلاء الحكام يصلحون في مباربات الحواري فقط
أبو جواد
يبغى متابعين من ورى هذي الطفل ولا من الأساس ماكان صور ونشر
ابو نواف
طيب وتعادل الهلال خلاص مشكله النصر والاتحاد فازوا ليش ما اهتم الاعلام فيهم زي الهلال يا ولد هذا فريق له اهتمام بقوووه

أخر الأخبار

فتح تحقيق في «حفلة نيمار» الصاخبة
فتح تحقيق في «حفلة نيمار» الصاخبة
Time منذ دقيقة Views 1054
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
Time منذ 17 دقيقة Views 1268
ظروف غامضة تكتنف اختفاء شاب في عنيزة
ظروف غامضة تكتنف اختفاء شاب في عنيزة
Time منذ 39 دقيقة Views 1817
مصرع فتاة سقطت من الطابق السابع وخطيبها يلحق بها
مصرع فتاة سقطت من الطابق السابع وخطيبها يلحق بها
Time منذ ساعة Views 834
بالفيديو.. سبب إلغاء السنوات التحضيرية في الجامعات
بالفيديو.. سبب إلغاء السنوات التحضيرية في الجامعات
Time منذ ساعة Views 2006
‏سعيد المولد يبلغ الأهلي برغبته في الرحيل
‏سعيد المولد يبلغ الأهلي برغبته في الرحيل
Time منذ ساعتين Views 2013
رد مهند الحمدي على سؤال عن موافقة أهله بزواجه من أجنبية
رد مهند الحمدي على سؤال عن موافقة أهله بزواجه من أجنبية
Time منذ ساعتين Views 896
"بيئة الأحساء" يطلق كرنفال الزهور في نسخته الثانية
"بيئة الأحساء" يطلق كرنفال الزهور في نسخته الثانية
Time منذ 3 ساعات Views 1745
الصحة العالمية توافق على استخدام لقاح فايزر
الصحة العالمية توافق على استخدام لقاح فايزر
Time منذ 3 ساعات Views 1812
نتائج سباق ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم
نتائج سباق ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم
Time منذ 3 ساعات Views 1690