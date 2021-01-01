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بالفيديو.. سبب إلغاء السنوات التحضيرية في الجامعات

Time منذ 19 دقيقة
Views 1357
بالفيديو.. سبب إلغاء السنوات التحضيرية في الجامعات

عادل الحربي (صدى):
كشف رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب حسام زمان، أمس الخميس، سبب إلغاء السنوات التحضيرية في الجامعات، قائلًا أن الهيئة وضعت سيناريوهين أمام الجامعات بشأن هذا الأمر، بعد دراسته كثيراً.

وأوضح حسام زمان، خلال حديثه في برنامج "بودكاست سقراط"، أن الهيئة ظهر لها من خلال تلك الدراسة وجود هدر تعليمي ومالي كبير في هذا الباب، لافتًا إلى أن السيناريوهين التي وضعتهما الهيئة هما إلغاء السنة التحضيرية، أو الاعتماد على برامج تحضيرية مُتخصصة لبعض الكليات حسب الاحتياج.

وأشار رئيس هيئة تقويم التعليم، إلى أن الهيئة رصدت نجاح تجارب بعض الجامعات في هذين النموذجين، ومن ثم طرحت الأمر أمام الجامعات لتقرر ما يناسبها، مؤكدًا أن الهيئة ليست صاحبة قرار في ذلك، لكنها تدرس فقط وتطرح السيناريوهات.

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أحدث التعليقات

ابو نواف
طيب وتعادل الهلال خلاص مشكله النصر والاتحاد فازوا ليش ما اهتم الاعلام فيهم زي الهلال يا ولد هذا فريق له اهتمام بقوووه
abdul
ورشاوى صفقة اليمامة ماعندهم يد فيها ؟ نريد ان تبحث هيئة الفساد إلى " أم الرشاوى " صفقة اليمامة .
ابو محمد 😎 ✍️
مشكله ، ماعندها روح الفزعه ..
بلبل البحر
الله يعجل بهلاكك لأنك فتانة .. تعرضين مفاتنك بتفاخر..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من حمار بحق وحقيقي .. اصلي ..

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