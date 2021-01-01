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"بيئة الأحساء" يطلق كرنفال الزهور في نسخته الثانية

Time منذ ساعة
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"بيئة الأحساء" يطلق كرنفال الزهور في نسخته الثانية

الأحساء (صدى):

أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء، مساء اليوم، النسخة الثانية من كرنفال الزهور بالأحساء، بحضور وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري، ومدير عام مكتب الوزارة بالأحساء المهندس إبراهيم بن خليل الخليل، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأهلية، وذلك بمدينة جواثا السياحية.

وتجول الجميع في أرجاء الكرنفال، الذي يستمر 10 أيام، واستمعوا لشرح عن فعالياته وبرامجه وأنشطته وأركانه المخلتفة، والخدمات التي يقدمها مكتب الوزارة بالأحساء، واطلعوا على أركان المشاركين في مجال تنسيق وبيع الزهور وزراعة وتأثيث وصيانة الحدائق المنزلية وتركيب أنظمة الري الحديثة والأدوات الزراعية ومنتجات المشاتل والشركات المتخصصة في المجالات ذات العلاقة بالتشجير وغطاء نباتي للحدائق وأنظمة الري والأسمدة والبذور.

وأوضح المهندس الخليل، أن المهرجان يهدف إلى توعية الزوار بأهمية المحافظة على البيئة وزرع ثقافة المحافظة على الغطاء النباتي ومنع الاحتطاب ودور الوزارة في دعم الاستدامة البيئية والعناية بالحدائق والمتنزهات والمرافق العامة وتعزيز السلوكيات الجيدة للحد من تدهور البيئة والعمل على تنميتها، مشيراً إلى أن نسخة هذا العام تتزين بأكبر خريطة للمملكة من الزهور اُستخدم في تكوينها أكثر من 500 ألف زهرة.

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أحدث التعليقات

ابو نواف
طيب وتعادل الهلال خلاص مشكله النصر والاتحاد فازوا ليش ما اهتم الاعلام فيهم زي الهلال يا ولد هذا فريق له اهتمام بقوووه
abdul
ورشاوى صفقة اليمامة ماعندهم يد فيها ؟ نريد ان تبحث هيئة الفساد إلى " أم الرشاوى " صفقة اليمامة .
ابو محمد 😎 ✍️
مشكله ، ماعندها روح الفزعه ..
بلبل البحر
الله يعجل بهلاكك لأنك فتانة .. تعرضين مفاتنك بتفاخر..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من حمار بحق وحقيقي .. اصلي ..

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