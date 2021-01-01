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نتائج سباق ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم

Time منذ 26 دقيقة
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نتائج سباق ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم

بريدة (صدى):

أقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم حفل سباقه الحادي عشر لموسم 1442هـ أمس ، بحضور مدير ميدان الملك سعود ، عبدالعزيز التويجري وجمع من محبي رياضة الفروسية بالمنطقة.

وتكون الحفل من 7 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي :

الشوط الأول إنتاج محلي مفتوح الدرجات (عمر 3 سنوات ) على مسافة 1600م حققه الجواد ( حبذاء ) لأبناء عبدالعزيز العيسى.

الشوط الثاني إنتاج محلي ربحت من ( 1 إلى 3 ) ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1600 م حققه الجواد ( حايد ) للمالك عثمان المرشود .

الشوط الثالث إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر السنتين ) على مسافة 1400م حققه الجواد ( وحش نجد ) للمالك عبدالله القوسي .

الشوط الرابع إنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1400م حققه الجواد ( باروت ) للمالك عبدالعزيز بن رشيد الموسى .

الشوط الخامس إنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر السنتين ) على مسافة 1200م حققته الفرس ( عتامة ) للمالك عمر المرشود.

الشوط السادس إنتاج محلي خيل المبتدئة (عمر 3 سنوات ) على مسافة 2000م حققه الجواد (حذراك ) للمالك خالد الصغير .

الشوط السابع والرئيس إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر4 سنوات فأكبر) على مسافة 2000م حققه الجواد ( شبل بانديني ) للمالك ناصر الدرع .

وفي نهاية الحفل توج مدير عام الميدان الكأس لمالك الجواد ( شبل بانديني ) ناصر الدرع .

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أحدث التعليقات

ابو نواف
طيب وتعادل الهلال خلاص مشكله النصر والاتحاد فازوا ليش ما اهتم الاعلام فيهم زي الهلال يا ولد هذا فريق له اهتمام بقوووه
abdul
ورشاوى صفقة اليمامة ماعندهم يد فيها ؟ نريد ان تبحث هيئة الفساد إلى " أم الرشاوى " صفقة اليمامة .
ابو محمد 😎 ✍️
مشكله ، ماعندها روح الفزعه ..
بلبل البحر
الله يعجل بهلاكك لأنك فتانة .. تعرضين مفاتنك بتفاخر..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من حمار بحق وحقيقي .. اصلي ..

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