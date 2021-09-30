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بالفيديو.. تركي آل الشيخ: مقطع الشيخ زايد بن حمدان يمشي اليوم صنع يومي

منذ 6 ساعات
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بالفيديو.. تركي آل الشيخ: مقطع الشيخ زايد بن حمدان يمشي اليوم صنع يومي

الرياض (صدى):
أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن سعادته بعودة الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان للسير على قدميه مرة أخرى.

ونشر تركي آل الشيخ، صورة تجمعه بالشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"؛ حيث علق عليها: "مقطع الشيخ زايد بن حمدان يمشي اليوم صنع يومي الحمد لله".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطعاً مصوراً للشيخ زايد بن حمدان آل نهيان يسير على قدميه خلال حضوره حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في عملية عاصفة الحزم في اليمن، في لفتة اعتبرها البعض أن انطلاقة إكسبو 2020 بداية طيبة وبشرى خير.

 

عاصفة الحزم
تركي آل الشيخ
الشيخ زايد بن حمدان
إكسبو 2020 دبي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17803
منذ 29 دقيقة
ألبسه الله لباس الصحة والعافية وأقر عيني والديه بسلامته

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أحدث التعليقات

ابو عمار
مسكينه تبي كل يوم حلاقه
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله .....
القناص
مكه فل جرائم كل يوم جريمه ومشكله عجيب من يسكن فيها علمآ فيها الحرم المكي الله يكفينا شر المصايب
عندما يغيب المساء
الله يعينك على تربيتهم
ابو محمد 😎 ✍️
قصوا يد الحرامي ..

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