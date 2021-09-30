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كلامها عين الصواب
منذ 11 ساعة
1993
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 53829
منذ 49 دقيقة
ههههههههههههههههههه الله يكفينا شر الحموضه
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أحدث التعليقات
ابو عمار
مسكينه تبي كل يوم حلاقه
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله .....
القناص
مكه فل جرائم كل يوم جريمه ومشكله عجيب من يسكن فيها علمآ فيها الحرم المكي الله يكفينا شر المصايب
عندما يغيب المساء
الله يعينك على تربيتهم
ابو محمد 😎 ✍️
قصوا يد الحرامي ..
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