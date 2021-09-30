بالفيديو.. خبير تقني يوضح ‏سبب شراء الشركات لهاتفك القديم

الرياض (صدى):
أوضح الخبير التقني تركي المحمود، سبب شراء الشركات لهاتفك القديم، وذلك عن طريق استبدال هاتفك القديم بهاتف آخر جديد مع الخصم.
وقال تركي المحمود، أن هناك زيادة في الطلب على أشباه الموصلات والتي توجد في الشرائح الخضراء داخل الهاتف وهي قليلة في العالم والشركات لا تستطيع أن توفرها؛ ليصبح هناك محدودية في إنتاج الأجهزة الذكية بشكل عام، ليكون هناك قلة في الإنتاج وتتسبب في ارتفاع الأسعار، وبحلول 2024 ستكون المصانع جاهزة لإنتاج أشباه الموصلات.
وأشار الخبير التقني إلى أن هناك واحدة من الشركات تضع عروضًا لاستبدال هاتفك القديم بهاتف جديد مع الخصم؛ حيث يستفيدون من أشباه الموصلات الموجودة في الهاتف القديم لصناعتها في أجهزة جديدة، بحسب قناة "الرسالة" .
وفي السياق نفسه، أضاف "المحمود" أن العلماء كانوا يدرسون قشرة الرخويات واكتشفوا أن بها مرونة عالية ويعطيها قوة وصلابة، وبناءًا عليه قاموا بدمج الزجاج مع البلاستيك وجربوا تصنيع شاشات لتخرج شاشات أقوى 5 مرات من الشاشات الموجودة حاليًا.