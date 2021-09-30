بالفيديو .. أحلام تُبهر ضيوف"إكسبو 2020 " بالغناء باللغة الفرنسية

أبو ظبي (صدى):
شاركت الفنانة الإماراتية أحلام بالغناء في حفل افتتاح معرض إكسبو 2020 الذي أقيم مساء اليوم في دبي.
وبرعت أحلام في تقديم أغنية باللغة الفرنسية لتنضم بذلك لقائمة الفنانين الذين زينوا الحفل بأصواتهم، ومنهم الفنان محمد عبده، والفنان حسين الجسمي الذي شارك في غناء أغنية باللغتين العربية والإنجليزية.
يذكر أن "إكسبو 2020 " يعد المعرض، الأكبر والأعرق من نوعه في العالم، ومن المقرر أن يستمر لمدة 6 أشهر تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، وذلك بمشاركة 192 دولة من مختلف أنحاء العالم.
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