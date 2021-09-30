نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. أحلام تُبهر ضيوف"إكسبو 2020 " بالغناء باللغة الفرنسية

منذ 7 ساعات
1247
1
بالفيديو .. أحلام تُبهر ضيوف"إكسبو 2020 " بالغناء باللغة الفرنسية

أبو ظبي (صدى):
شاركت الفنانة الإماراتية أحلام بالغناء في حفل افتتاح معرض إكسبو 2020 الذي أقيم مساء اليوم في دبي.

وبرعت أحلام في تقديم أغنية باللغة الفرنسية لتنضم بذلك لقائمة الفنانين الذين زينوا الحفل بأصواتهم، ومنهم الفنان محمد عبده، والفنان حسين الجسمي الذي شارك في غناء أغنية باللغتين العربية والإنجليزية.

يذكر أن "إكسبو 2020 " يعد المعرض، الأكبر والأعرق من نوعه في العالم، ومن المقرر أن يستمر لمدة 6 أشهر تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، وذلك بمشاركة 192 دولة من مختلف أنحاء العالم.

 

                                                                          أقرأ أيضــــا

بالفيديو .. "الجسمي" و"محمد عبده" يبدعان في حفل "إكسبو 2020 "

 

محمد عبده
دبي
أحلام
حسين الجسمي
معرض إكسبو 2020

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53829
منذ 54 دقيقة
اوكي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
مسكينه تبي كل يوم حلاقه
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله .....
القناص
مكه فل جرائم كل يوم جريمه ومشكله عجيب من يسكن فيها علمآ فيها الحرم المكي الله يكفينا شر المصايب
عندما يغيب المساء
الله يعينك على تربيتهم
ابو محمد 😎 ✍️
قصوا يد الحرامي ..

أخر الأخبار

أرامكو للتجارة توفر وظائف شاغرة
أرامكو للتجارة توفر وظائف شاغرة
منذ 8 دقائق 1066
أسعار الذهب اليوم الجمعة
أسعار الذهب اليوم الجمعة
منذ 46 دقيقة 1107
أسعار العملات مقابل الريال
أسعار العملات مقابل الريال
منذ ساعة 1111
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
منذ ساعة 1218
وظائف شاغرة توفرها شركة إمداد بالرياض
وظائف شاغرة توفرها شركة إمداد بالرياض
منذ ساعتين 1168
دوريات الأمن بمكة المكرمة تستعيد 100 ألف ريال مسروقة من مواطن بالرياض
دوريات الأمن بمكة المكرمة تستعيد 100 ألف ريال مسروقة من مواطن بالرياض
منذ ساعتين 1445
مجموعة العليان تعلن عن وظائف شاغرة
مجموعة العليان تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 3 ساعات 1251
تجهيز الساحة الخارجية بالمسجد الحرام لأداء الصلاة لأول مرة منذ بدء الجائحة (فيديو)
تجهيز الساحة الخارجية بالمسجد الحرام لأداء الصلاة لأول مرة منذ بدء الجائحة (فيديو)
منذ 3 ساعات 1519
شركة BAE SYSTEMS توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة
شركة BAE SYSTEMS توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة
منذ 3 ساعات 1370
علامات تشير إلى الإصابة بسرطان الثدي في أخطر مراحله
علامات تشير إلى الإصابة بسرطان الثدي في أخطر مراحله
منذ 3 ساعات 1528