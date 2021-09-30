فيصل أبو ثنين: الاتحاد يضع مبلغ كبير للحكام الأجانب لترضى بالكوراث المحلية

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي فيصل أبو ثنين على تعادل الهلال أمام فريق الحزم بهدف لكلاً منهما في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكتب "فيصل" عبر حسابه على "تويتر": "الهلال يتعطل مع الحزم.. شوط ثاني مغاير تماما للشوط الأول وتدخلات المدرب اسوأ من حكم المباراة !".
وأضاف: "الزج باربعة مهاجمين وتفريغ فريقك ليس بحل !.. جوميز طوال المباراة غايب ويتصدى للبلنتي ! .. عندك اليامي وتلعب مدالله".
وتابع: "الاتحاد السعودي يضع مبلغ كبير مقابل الحكام الأجانب حتى ترضى بالكوارث المحلية !".