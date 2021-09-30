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فيصل أبو ثنين: الاتحاد يضع مبلغ كبير للحكام الأجانب لترضى بالكوراث المحلية

منذ ساعتين
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فيصل أبو ثنين: الاتحاد يضع مبلغ كبير للحكام الأجانب لترضى بالكوراث المحلية

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي فيصل أبو ثنين على تعادل الهلال أمام فريق الحزم بهدف لكلاً منهما في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب "فيصل" عبر حسابه على "تويتر": "الهلال يتعطل مع الحزم.. شوط ثاني مغاير تماما للشوط الأول وتدخلات المدرب اسوأ من حكم المباراة !".

وأضاف: "الزج باربعة مهاجمين وتفريغ فريقك ليس بحل !.. جوميز طوال المباراة غايب ويتصدى للبلنتي ! .. عندك اليامي وتلعب مدالله".

وتابع: "الاتحاد السعودي يضع مبلغ كبير مقابل الحكام الأجانب حتى ترضى بالكوارث المحلية !".

 

الهلال
الاتحاد السعودي
دوري المحترفين
الحزم
الحكام الأجانب
فيصل أبو ثنين

التعليقات

برنس
برنس عدد التعليقات : 500
منذ 46 دقيقة
وش دخلك بالانحاد خلك مع فريقك الخايس ولا تشغل نفسك

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
مخيال طير مايحتاج لهذي الحركه الطريقه الصح معروفه
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
فعلآ كلامه صحيح كمن واحد اخذ على عماها واكل خابور
عندما يغيب المساء
الله يحيك يا ام جوال كلنا طيبين جعلك بخير ويعافيه والله فقدناك عسى المانع خير والأخت جنوبيه طيبه بس صارت قليله تلدخول
القناص
قليله خلوها 4000000 مليون ريال يستاهلون أكثر
القناص
قليله خلوها 4000000 مليون ريال يستاهلون أكثر

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