بالفيديو .. الهلال يخفق في تجاوز الحزم ويكتفي بالتعادل

طلال الغامدي (صدى):
تعادل فريق الهلال مساء اليوم، الخميس، أمام فريق الحزم بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهد الشوط الأول تعادل الفريقين سلبيا، وفي الشوط الثاني تقدم الهلال بهدف في الدقيقة 57 عبر اللاعب بافيتيمبي غوميز.
وأحرز الحزم هدف التعادل في الدقيقة 73 من عمر اللقاء من خلال اللاعب موحا، لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين.
يذكر أن الحزم سيستضيف الفيصلي يوم الأحد الموافق في 17 أكتوبر، بينما يستضيف الهلال نظيره الرائد يوم السبت الموافق 23 أكتوبر.