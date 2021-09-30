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"قانوني": حالتان يحق للمرأة فيهما الطلاق إذا تزوج زوجها عليها

منذ 3 ساعات
1995
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"قانوني": حالتان يحق للمرأة فيهما الطلاق إذا تزوج زوجها عليها

عادل الحربي (صدى):
قال المحامي والمستشاربدر الروقي، أنه يحق المرأة طلب الطلاق في حال زواج زوجها عليها سواء كان الأمر قانونيًا أو كان غير قانونيًا إذا كان هناك ضرر.

وقال "الروقي": "المرأة تشعر أن كرامتها قد أهينت أو بالعامية صارت مسخرة أمام عائلتها ويحق لها أن تطلب الطلاق إذا كان هناك ضرر وهى أدرى بحالها".

وتابع: "إن لم يمكن هناك ضرر فلا يحق لها لأن شرعيًا مباح لكن هناك حالات أزواج تزوجوا 9 مرات وطلقوهم ورجعوا للأولى"، وفقًا لما جاء ببرنامج "سيدتي".

وأضاف "القانوني" :"هناك نظامين لفسخ النكاح أولاً إذا كان قبل زواجها اشترطت في عقد النكاح ألا يتزوج زوجها عليها وفي هذه الحالة إذا تزوج فورًا يفسخ عقد النكاح، أما إذا لم تشترط وشعرت بالضرر فيمكن فسخ العقد عن طريق الخلع".

الطلاق
تعدد الزوجات
الخلع
حالات الزواج
فسخ عقد النكاح

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66825
منذ 54 دقيقة
الأنثى لو بس تنتظرها بعين
حطتها ضرر 😂😂😂😂

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
فعلآ كلامه صحيح كمن واحد اخذ على عماها واكل خابور
عندما يغيب المساء
الله يحيك يا ام جوال كلنا طيبين جعلك بخير ويعافيه والله فقدناك عسى المانع خير والأخت جنوبيه طيبه بس صارت قليله تلدخول
القناص
قليله خلوها 4000000 مليون ريال يستاهلون أكثر
القناص
قليله خلوها 4000000 مليون ريال يستاهلون أكثر
عندما يغيب المساء
الحمد لله ما اذكر اني بعت منها شي الجهاز يموت عندي

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