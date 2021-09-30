"قانوني": حالتان يحق للمرأة فيهما الطلاق إذا تزوج زوجها عليها

عادل الحربي (صدى):
قال المحامي والمستشاربدر الروقي، أنه يحق المرأة طلب الطلاق في حال زواج زوجها عليها سواء كان الأمر قانونيًا أو كان غير قانونيًا إذا كان هناك ضرر.
وقال "الروقي": "المرأة تشعر أن كرامتها قد أهينت أو بالعامية صارت مسخرة أمام عائلتها ويحق لها أن تطلب الطلاق إذا كان هناك ضرر وهى أدرى بحالها".
وتابع: "إن لم يمكن هناك ضرر فلا يحق لها لأن شرعيًا مباح لكن هناك حالات أزواج تزوجوا 9 مرات وطلقوهم ورجعوا للأولى"، وفقًا لما جاء ببرنامج "سيدتي".
وأضاف "القانوني" :"هناك نظامين لفسخ النكاح أولاً إذا كان قبل زواجها اشترطت في عقد النكاح ألا يتزوج زوجها عليها وفي هذه الحالة إذا تزوج فورًا يفسخ عقد النكاح، أما إذا لم تشترط وشعرت بالضرر فيمكن فسخ العقد عن طريق الخلع".