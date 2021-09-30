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مستشارة أسرية: الزوجة العاقلة توافق بزواج زوجها من أخرى

منذ ساعة
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مستشارة أسرية: الزوجة العاقلة توافق بزواج زوجها من أخرى

عادل الحربي (صدى):
تحدثت المستشارة الأسرية الدكتورة زهرة المعبي، عن المسألة الخاصة بتعدد الزوجات ورفض المرأة بزواج زوجها عليها.

وقالت "زهرة" في حديثها: "السؤال هنا ليس ليش ترضى الزوجة بزواج زوجها عليها.. السؤال هو ليش ما ترضى؛ والإجابة لأنها فطرة وغريزة في المرأة وزوجات الرسول كان يشعرن بالغيرة عليه"، وفقًا لبرنامج "سيدتي".

وأضافت: "الزوجة العاقلة يجب أن تكون مرنة وتبغى سعادتها ويكون في استقرار في بيتها وعدم نشر مشاكل في بيتها وترضى وتقول طيب ولازم يكون فيه تنازل حتى لو في قرارة نفسها متألمة فمن حقها التألم لكن يجب أن تتصرف بعقل".

وعن رفض الزوجة الثانية بزواج زوجها، تابعت: "الزوجة تقبل بدخولها كزوجة ثانية ولا توافق على زواجه عليها كزوجة ثالثة لأن طبيعة المرأة أنها تكون الأنثى الوحيدة في حياة الرجل وتكون مستحوذة على كل حياته فإذا أراد أن يتزوج بأخرى يبدأ مسلسل الأزمات وإذا كانت زوجة ثانية لا توافق على الثالثة".

وفيما يتعلق باستعراض المسلسلات لمسألة التعدد، أضافت: "المسلسلات التي تعرض مسألة تعدد الزوجات تجسد شئ من الواقع فهما ما يألفوا من الخيال وإذا نظرنا للزوجة الثانية يظهر عليها العديد من الألقاب السيئة ونظرة سيئة من المجتمع فدائمًا يتم لوم الزوجة الثانية".

واختتمت كلامها قائلة: "الموضوع يتعلق بالقسمة والنصيب ومكتوب لها أن تتزوج لها بهذا الرجل فلماذا يتم لوم الزوجة الثانية بشكل مستمر ؟ .. ويجب أن يكون الرجل صريح ولا يعيب بزوجته الأولى ولا ينكر فضها عليه ويمدحها فهذا سيزيده في نظر الزوجة الثانية".

 

الزواج
تعدد الزوجات
الغيرة
الزوجة الأولى
مستشارة أسرية
الإساءة للزوجة الثانية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17800
منذ ساعة
ضايق الصدر – خالد الفيصل

ضايق الصدر بالله وسع الخاطر … دنياك يازين ماتستاهل الضيقة

الله على مايفرج كربتك قادر … والله له الحكم في دبرة مخاليقه

حلو العيون استهانت دمعها الحادر … كف العباير حزين الدمع ماأطيقه

حرام كيف الحزن يغشي وجهك الطاهر … والورد في وجنتك حرام تجريحه

يفداك قلب على ماتشتهي حاضر … يفداك باللي بقى لي من معاليقه

مافات خله ولاتهتم من باكر … واغنم من اليوم ماساقت توافيقه

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أحدث التعليقات

المهم
تركيا بكبرها تعذب طفل!
غييييوووورررر
اللهم طهر مجتمعنا من هالاشكال
احمد
في مجال معرف مرتكبي الجرائم بأشكالها..سلب سرقه خطف قتل...الخ يوجد طرق مظمونه لتحديد هويتهم حتى لو لم يرهم احد..لاكن يجب ان تكون غايه غايه...
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة : يجب أن يتم تشديد العقوبات على المجرمين بما يتوافق مع أوامر الشريعة الإسلامية فالقاتل و القاتلة يجب...
سالم مسلم
غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته عهده عهد خير وبركه لابطالة ولاغلا ولاضرائب ولارسوم عهد لن يتكرر

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