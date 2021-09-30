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شاهد.. طريقة التعرف على هوية مرتكبي الجرائم

منذ 45 دقيقة
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شاهد.. طريقة التعرف على هوية مرتكبي الجرائم

علي القحطاني (صدى):
نشر الإعلامي فيصل العبدالكريم "مقطع فيديو" نشره قبل عامين يستعرض جانب من تغطية لأعمال رئاسة أمن الدولة، وكيفية التعرف على هوية مرتكبي الجرائم في وقت قياسي.

وشرحت إحدى العاملات برئاسة أمن الدولة الطريقة قائلة: "هذا نظام التعرف على الهوية من خلال الوجه وفي حال صار حادث سرقة أو تحرش ورصدت كاميرا المراقبة هذا الشخص النظام راح يحددلي صورة الشخص ويربطها بالصور الموجود بمركز المعلومات الوطني".

وأضافت: "عدد هذه الصور أكثر من 70 مليون صورةويطلعلي أكثر من شخص ويجيبلي نسبة التطابق بين الأساسي والموجودين فيعطيه نسبة أكبر في التطابق حتى في حالة وجود تؤام يستطع أن يحدد الشخص بدقة ووضوح".

التحرش
السرقة
الصور
مركز المعلومات الوطني
الجرائم
رئاسة أمن الدولة
فيصل العبدالكريم
نظام التعرف على الهوية

التعليقات

احمد
احمد عدد التعليقات : 662
منذ 19 دقيقة
هذا الخبر فيه نقطه مهمه جدا جدا جدا تستحق الايضاح... ثبتو الخبر لاقدم رأيي
احمد
احمد عدد التعليقات : 662
منذ 4 دقائق
الاخوه بأمن الدوله وبالأمن العام ..بارك الله في جهودكم..
بحكم خبراتي أرى عدم الكشف عن طرق الكشف عن المجرمين لانها كما في هذا التقرير الاخ فيصل من غير لا يقصد كأنه يقول غطو وجوهكم اذا سرقتم...الخ

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أحدث التعليقات

احمد
الاخوه بأمن الدوله وبالأمن العام ..بارك الله في جهودكم.. بحكم خبراتي أرى عدم الكشف عن طرق الكشف عن المجرمين لانها كما في هذا التقرير...
احمد
اللهو البريئ... لا يوجد شنبات تحت... فقط سكسوكه او شعر ذقن سوري ابضاي
احمد
هذا الخبر فيه نقطه مهمه جدا جدا جدا تستحق الايضاح... ثبتو الخبر لاقدم رأيي
اللهو البرى
ههههه..وفي الاخير راح يحلقوا لهن شنباتهن اللي تحت..
اللهو البرى
ههههه..وفي الاخير راح يحلقوا لهن شنباتهن اللي تحت..

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