شاهد.. طريقة التعرف على هوية مرتكبي الجرائم

علي القحطاني (صدى):
نشر الإعلامي فيصل العبدالكريم "مقطع فيديو" نشره قبل عامين يستعرض جانب من تغطية لأعمال رئاسة أمن الدولة، وكيفية التعرف على هوية مرتكبي الجرائم في وقت قياسي.
وشرحت إحدى العاملات برئاسة أمن الدولة الطريقة قائلة: "هذا نظام التعرف على الهوية من خلال الوجه وفي حال صار حادث سرقة أو تحرش ورصدت كاميرا المراقبة هذا الشخص النظام راح يحددلي صورة الشخص ويربطها بالصور الموجود بمركز المعلومات الوطني".
وأضافت: "عدد هذه الصور أكثر من 70 مليون صورةويطلعلي أكثر من شخص ويجيبلي نسبة التطابق بين الأساسي والموجودين فيعطيه نسبة أكبر في التطابق حتى في حالة وجود تؤام يستطع أن يحدد الشخص بدقة ووضوح".