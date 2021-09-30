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النائب العام يدشن مسميات النيابات الجديدة

منذ 5 ساعات
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النائب العام يدشن مسميات النيابات الجديدة

الرياض (صدى):
دشن النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، مجموعة من النيابات الجديدة التي أضيفت لأول مرة لمنظومة النيابات القائمة في جهاز النيابة العامة، وهي نيابة النقض، ونيابة الاستئناف، وذلك بعد اعتمادها من مجلس النيابة العامة.

‏‎وكشف النائب العام عن المسميات الجديدة للفروع والدوائر بعد تغيير مسمياتها وهي نيابة البيئة، ونيابة المرور، ونيابة الاتجار بالأشخاص، ونيابة الجرائم المعلوماتية، ونيابة الجرائم الاقتصادية، ونيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، ونيابة الأمن الوطني.

كما شملت المسميات نيابة المخدرات، ونيابة الاعتداء على الأشخاص، ونيابة التعاون الدولي، ونيابة الادعاء العام، نيابة الرقابة على السجون، ونيابة التفتيش، ونيابة الآداب العامة، ونيابة الأموال، ونيابة الأسرة والأحداث.

المرور
النيابة العامة
النائب العام
الشيخ سعود بن عبدالله المعجب
نيابات

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83196
منذ 46 دقيقة
بالتوفيق

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
فعلآ كلامه صحيح كمن واحد اخذ على عماها واكل خابور
عندما يغيب المساء
الله يحيك يا ام جوال كلنا طيبين جعلك بخير ويعافيه والله فقدناك عسى المانع خير والأخت جنوبيه طيبه بس صارت قليله تلدخول
القناص
قليله خلوها 4000000 مليون ريال يستاهلون أكثر
القناص
قليله خلوها 4000000 مليون ريال يستاهلون أكثر
عندما يغيب المساء
الحمد لله ما اذكر اني بعت منها شي الجهاز يموت عندي

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