النائب العام يدشن مسميات النيابات الجديدة

الرياض (صدى):
دشن النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، مجموعة من النيابات الجديدة التي أضيفت لأول مرة لمنظومة النيابات القائمة في جهاز النيابة العامة، وهي نيابة النقض، ونيابة الاستئناف، وذلك بعد اعتمادها من مجلس النيابة العامة.
وكشف النائب العام عن المسميات الجديدة للفروع والدوائر بعد تغيير مسمياتها وهي نيابة البيئة، ونيابة المرور، ونيابة الاتجار بالأشخاص، ونيابة الجرائم المعلوماتية، ونيابة الجرائم الاقتصادية، ونيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، ونيابة الأمن الوطني.
كما شملت المسميات نيابة المخدرات، ونيابة الاعتداء على الأشخاص، ونيابة التعاون الدولي، ونيابة الادعاء العام، نيابة الرقابة على السجون، ونيابة التفتيش، ونيابة الآداب العامة، ونيابة الأموال، ونيابة الأسرة والأحداث.