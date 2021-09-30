القبض على مواطن ومقيم بعد إمضاء ١٣ شيكًا بدون رصيد

الرياض (صدى):
استغل "مقيم" رغبة مواطن في الحصول على مكاسب سريعة بالاحتيال عليه وجعله يمضي ١٣ شيكًا على بياض وهو الأمر الذي أودى به إلى السجن.
وتفصيلاً، عرض "المقيم" على المواطن فكرة إنشاء مشروع تجاري لتوريد وبيع وصيانة أجهزة الحاسب الآلي لمردودها المادي الجيد وزيادة حجم استخدامها وخبرة المقيم في هذا المجال.
وأعتمد "المواطن" على المقيم في تشغيل المنشأة مع التستر عليه واستخراج سجل تجاري من أجل مزاولة النشاط، كما وقع المواطن على ١٣ شيكًا على بياض من أجل توريد البضائع، وفقًا لما جاء بموقع "العربية".
وقام "المقيم" بشراء كميات كبيرة من أجهزة الحاسب الآلي وتصريفها فيما تقدم الموردون بالشيكات الموقعة للبنوك ليتفاجئوا بأنها بدون رصيد ليتقدموا ببلاغات إلى الجهات الأمنية.
وألقت الجهات الأمنية القبض على المواطن والمقيم وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة والقضاء لارتكاب جريمة التستر.