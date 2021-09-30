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مستشار مالي: انخفاض العجز بميزانية ٢٠٢٢ ناتج عن تحسين الأداء الاقتصادي

منذ ساعة
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مستشار مالي: انخفاض العجز بميزانية ٢٠٢٢ ناتج عن تحسين الأداء الاقتصادي

الرياض (صدى):
‏صرح المستشار المالي تركي فدعق، بأن انخفاض العجز في ميزانية ٢٠٢٢ ناتج عن تحسن الأداء الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المملكة تسعى لتحقيق استدامة مالية لميزانيتها العامة.

وقال "فدعق": "جزء رئيسي من الإنفاق الرأسمالي التي تقوم به الحكومة هو لصالح مشاريع رؤية المملكة وأعتقد إن الانعكاس على أرض الواقع سيساهم في هذا الأمر"، وفقًا لقناة "العربية. نت".

وأضاف: "هناك تراجع في المصاريف الرأسمالية المرتبطة بمشاريع تحقيق الرؤية وبالتالي نحو تحقيق استدامة مالية للإيرادات ولكن على الجانب الآخر هناك حراك حكومي فاعل لتحسين البيئة الاقتصادية".

وتابع: "تم إنشاء هيئة التجارة الخارجية وإنشاء بنك التصدير وهناك دور فاعل تقوم به هيئة تنمية الصادرات للمؤسسات المعنية لزيادة الصادرات".

الإيرادات
الإنفاق الرأسمالي
رؤية المملكة
الصادرات
الأداء الاقتصادي
ميزانية عامة
استدامة مالية

التعليقات

شرحبيل
شرحبيل عدد التعليقات : 733
منذ 43 دقيقة
طيب عطو المواطن

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دهـر⏳
أخت لست محرومة 😘 وحشتيني جدا جدا 😍ان شاء الله تكوني بخير يارب 🤲 أنتِ والغالية جنوبية في القلب 💓 الله الله يحفظكم 🌹وحشتوووووووووني...
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة : ليس بعد الكفر ذنب. مع وافر المحبة.
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الحربي
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احمد
كلام صحيح وموفق.. ثبتو الخبر عالشريط حتى اضيف المزيد

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