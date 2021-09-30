مستشار مالي: انخفاض العجز بميزانية ٢٠٢٢ ناتج عن تحسين الأداء الاقتصادي

الرياض (صدى):
صرح المستشار المالي تركي فدعق، بأن انخفاض العجز في ميزانية ٢٠٢٢ ناتج عن تحسن الأداء الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المملكة تسعى لتحقيق استدامة مالية لميزانيتها العامة.
وقال "فدعق": "جزء رئيسي من الإنفاق الرأسمالي التي تقوم به الحكومة هو لصالح مشاريع رؤية المملكة وأعتقد إن الانعكاس على أرض الواقع سيساهم في هذا الأمر"، وفقًا لقناة "العربية. نت".
وأضاف: "هناك تراجع في المصاريف الرأسمالية المرتبطة بمشاريع تحقيق الرؤية وبالتالي نحو تحقيق استدامة مالية للإيرادات ولكن على الجانب الآخر هناك حراك حكومي فاعل لتحسين البيئة الاقتصادية".
وتابع: "تم إنشاء هيئة التجارة الخارجية وإنشاء بنك التصدير وهناك دور فاعل تقوم به هيئة تنمية الصادرات للمؤسسات المعنية لزيادة الصادرات".