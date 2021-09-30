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بالفيديو .. شاب في القطيف ينهي معاناة شقيقته مع المرض ويتبرع لها بكليته

منذ 5 ساعات
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بالفيديو .. شاب في القطيف ينهي معاناة شقيقته مع المرض ويتبرع لها بكليته

القطيف (صدى):
أنهى شاب في محافظة القطيف يدعى "أحمد آل شلي" معاناة شقيقته "سهر" مع المرض وتبرع لها بكليته، من خلال عملية جراحية.

وذكر الشاب أنه حاول أكثر من مرة أن يتقدم للتبرع لشقيقته إلا أن محاولاته لم تكلل بالنجاح بسبب صغر سنه، وعندما أتم 21 عاما ذهب للمستشفى وأجرى الفحوصات الطبية التي أكدت جاهزيته وملائمته للتبرع لشقيقته، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

من جهتها، قالت "سهر" أنها كانت ترفض أن يجري شقيقها العملية خوفا على حياته إلا أن الأخير صمم، ونجحت العملية، مضيفة أن شقيقها يعد خير سند لها في الحياة.

وأكدت أنها كانت تواجه مشقة في الغسيل، لكن أفراد أسرتها وقفوا معها وشجعوها على العلاج ومتابعة تعليمها.

القطيف
مستشفى
غسيل الكلى
محافظة القطيف
الكُلى

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83191
منذ 23 دقيقة
جزاه الله خير الجزاء
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83191
منذ 23 دقيقة
جزاه الله خير الجزاء
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83191
منذ 23 دقيقة
جزاه الله خير الجزاء
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83191
منذ 23 دقيقة
جزاه الله خير الجزاء
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83191
منذ 23 دقيقة
جزاه الله خير الجزاء

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
فعلآ كلامه صحيح كمن واحد اخذ على عماها واكل خابور
عندما يغيب المساء
الله يحيك يا ام جوال كلنا طيبين جعلك بخير ويعافيه والله فقدناك عسى المانع خير والأخت جنوبيه طيبه بس صارت قليله تلدخول
القناص
قليله خلوها 4000000 مليون ريال يستاهلون أكثر
القناص
قليله خلوها 4000000 مليون ريال يستاهلون أكثر
عندما يغيب المساء
الحمد لله ما اذكر اني بعت منها شي الجهاز يموت عندي

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