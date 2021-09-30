بالفيديو .. شاب في القطيف ينهي معاناة شقيقته مع المرض ويتبرع لها بكليته

القطيف (صدى):
أنهى شاب في محافظة القطيف يدعى "أحمد آل شلي" معاناة شقيقته "سهر" مع المرض وتبرع لها بكليته، من خلال عملية جراحية.
وذكر الشاب أنه حاول أكثر من مرة أن يتقدم للتبرع لشقيقته إلا أن محاولاته لم تكلل بالنجاح بسبب صغر سنه، وعندما أتم 21 عاما ذهب للمستشفى وأجرى الفحوصات الطبية التي أكدت جاهزيته وملائمته للتبرع لشقيقته، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".
من جهتها، قالت "سهر" أنها كانت ترفض أن يجري شقيقها العملية خوفا على حياته إلا أن الأخير صمم، ونجحت العملية، مضيفة أن شقيقها يعد خير سند لها في الحياة.
وأكدت أنها كانت تواجه مشقة في الغسيل، لكن أفراد أسرتها وقفوا معها وشجعوها على العلاج ومتابعة تعليمها.