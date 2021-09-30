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خادمة في حاله غير طبيعية في الكويت
منذ 21 ساعة
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 53855
منذ 7 ساعات
يا ساتر
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135281
منذ 42 دقيقة
اعوذ باالله من هاالاشكال الوقحه ..
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أحدث التعليقات
winner4ever
STC
ابو محمد 😎 ✍️
الله اكبر .. شرف الله بينه الحرام ..
احمد
لعنة الله عليهم... اكيد انهم اجانب ومن جنسيات محدده..كالسوري والفلسطيني واللبناني والزيدي.. اما الباكستاني فحده ربع كيلو يكون بالعها.. ثبتو الخبر حتى نعطي المفيد
نجاة محمد
ربنا ان شاء الله يفرج همة 6 حراس علي الزبيدي خايفين يهرب
نجاة محمد
يكفي انها فكرت و نفذت هههههه
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