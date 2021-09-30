شاهد.. مقيمة إندونيسية تعيش في المملكة30 عامًا بسبب عشقها للأحساء

الأحساء (صدى):
حققت المقيمة الإندونيسية "ميري الخليجية" شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة، فهى مقيمة بالسعودية منذ 30 عامًا وعٌرفت على مواقع التواصل من خلال يومياتها ومقاطعها ولهجتها السعودية.
وألقت "ميري" أيضًا قصيدة سعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي نابعة من قلبها والتي حازت على إعجاب المتابعين والتي تقول فيها:
أعمار يا أهل السعودية أعمار .. يا همة حتى القمة بين لديار
يا مملكة أهل الوفاء فخر الآثار .. عزوة الروس القبايل والأخيار
ومن جانبها، قالت "ميري" عن حبها للمملكة: "جيت على السعودية سنة 1994 وكتير اتغيرت فأنا من زمن الملك فهد وكل شي اتغير فالمملكة الآن صارت فوق هام السحاب من الترفيه والعمران والسياحة".
وعن دخولها السوشال ميديا، أضافت: "دخلت السوشال ميديا لأني عندي هدف إني أصير شخصية خفيفة على دراما خليجية وإني بكرة أمثل في مسلسل"، وفقًا لبرنامج "سيدتي".
وفيما يتعلق ببقائها في المملكة طيلة هذه المدة، تابعت: "أسرتي بالمملكة ساعدتني كثيرًا وحبي للأحساء هو ما جعلني أستمر كل هذه الأعوام".
واستكملت: "أستطيع أن أطبخ العديد من الأكلات السعودية بشكل أفضل من المطاعم وأسوي أكل الحساوية والرز الحساوي وناوية أصور مقطع وأنا أسويه وأنزله على سناب شات".