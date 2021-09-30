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وفاة وزير إيراني سابق بعد أيام من سقوطه من مصعد كهربائي

منذ 8 ساعات
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وفاة وزير إيراني سابق بعد أيام من سقوطه من مصعد كهربائي

طهران (صدى):
توفي وزير الصحة الإيراني السابق، محمد حسن طريقة منفرد، متأثرا بالإصابات التي لحقت به إثر سقوطه من مصعد كهربائي في مستشفى قيد الإنشاء.

وترجع حادثة الوزير السابق إلى 3 سبتمبر الحالي عندما توجه إلى مدينة رامسر بشمال إيران من أجل تفقد مستشفى كان يقوم بتشييده، لكن المصعد سقط به، ما أدي لإصابته بجروح خطيرة.

ونقل "منفرد" إلى المستشفى لكن حالته الصحية له تدهورت، وأعلنت وسائل إعلامية إيرانية اليوم وفاته، فيما أعلنت ابنة الوزير الراحل أن سقوط والدها كان متعمدا.

يذكر أن الوزير السابق كان حاصلا على درجة الدكتوراه في الطب العام، وشغل في 2012 منصب وزير الصحة والتعليم الطبي في الولاية الثانية من حكم الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.

مدينة
مستشفى
إيران
مصعد
مدينة رامسر

التعليقات

الحربي
الحربي عدد التعليقات : 999
منذ ساعة
بسم الله الرحمن الرحيم

الصراحة راحة :


مهف الكلاب ؛ عباد الأضرحة و القبور غير

مأسوف عليهم.

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
فعلآ كلامه صحيح كمن واحد اخذ على عماها واكل خابور
عندما يغيب المساء
الله يحيك يا ام جوال كلنا طيبين جعلك بخير ويعافيه والله فقدناك عسى المانع خير والأخت جنوبيه طيبه بس صارت قليله تلدخول
القناص
قليله خلوها 4000000 مليون ريال يستاهلون أكثر
القناص
قليله خلوها 4000000 مليون ريال يستاهلون أكثر
عندما يغيب المساء
الحمد لله ما اذكر اني بعت منها شي الجهاز يموت عندي

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