وفاة وزير إيراني سابق بعد أيام من سقوطه من مصعد كهربائي

طهران (صدى):
توفي وزير الصحة الإيراني السابق، محمد حسن طريقة منفرد، متأثرا بالإصابات التي لحقت به إثر سقوطه من مصعد كهربائي في مستشفى قيد الإنشاء.
وترجع حادثة الوزير السابق إلى 3 سبتمبر الحالي عندما توجه إلى مدينة رامسر بشمال إيران من أجل تفقد مستشفى كان يقوم بتشييده، لكن المصعد سقط به، ما أدي لإصابته بجروح خطيرة.
ونقل "منفرد" إلى المستشفى لكن حالته الصحية له تدهورت، وأعلنت وسائل إعلامية إيرانية اليوم وفاته، فيما أعلنت ابنة الوزير الراحل أن سقوط والدها كان متعمدا.
يذكر أن الوزير السابق كان حاصلا على درجة الدكتوراه في الطب العام، وشغل في 2012 منصب وزير الصحة والتعليم الطبي في الولاية الثانية من حكم الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.