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إمراة تذبح طفلا انتقاما من والده وجده

منذ ساعة
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إمراة تذبح طفلا انتقاما من والده وجده

القاهرة (صدى):
أقدمت امرأة مصرية على استدراج طفل وقتله انتقاما من والده بعدما تعدى عليها بالسب خلال خلافات سابقة بينهما.

تلقت الأجهزة الأمنية في مصر بلاغا من (مزارع - مقيم بإحدى القرى بدائرة المركز) ، بعثوره على جثة حفيده (10 سنوات) بقطعة أرض زراعية خلف مسكنه.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة (ربة منزل – مقيمة بذات القرية)، وذلك لسابقة حدوث مشاجرة بينها وأسرة المجنى عليه لخلافات الجيرة واعترفت المتهمة بارتكابها الواقعة، حيث عقدت العزم على قتل الطفل للانتقام من والده وجده.

وقالت أنها أعدت سلاح أبيض "سكين" واستدرجت الطفل حال لهوه بالقرب من مسكنه واصطحبته للزراعات محل العثور عليه وقامت بالاعتداء عليه باستخدام السلاح الأبيض، مما أدى إلى وفاته.

مصر
طفل
الأجهزة الأمنية
امرأة مصرية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135239
منذ 57 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 438
منذ 23 دقيقة
أعوذ بالله من قسوة القلب

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أحدث التعليقات

جاك ... "
رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته
جاك ... "
اللي صممها مختل فكريا ولا عبيط هههه طائرة فوق درج وسيارة غاطسة في مكعب مدري صادمة جدار غرفة ! ايش المعنى منها لا فن...
بلسم الروح
أعوذ بالله من قسوة القلب
احمد
الزيود آكلين الاخضر واليابس وعايثين بالبلد الفساد ... لا بد من طردهم... فلا خير ولا نفع من وجودهم بل العكس صحيح.. ثبتو الخبر عالشريط...
Z
صدق من قال مروة مراتب..

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