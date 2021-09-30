إمراة تذبح طفلا انتقاما من والده وجده

القاهرة (صدى):
أقدمت امرأة مصرية على استدراج طفل وقتله انتقاما من والده بعدما تعدى عليها بالسب خلال خلافات سابقة بينهما.
تلقت الأجهزة الأمنية في مصر بلاغا من (مزارع - مقيم بإحدى القرى بدائرة المركز) ، بعثوره على جثة حفيده (10 سنوات) بقطعة أرض زراعية خلف مسكنه.
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة (ربة منزل – مقيمة بذات القرية)، وذلك لسابقة حدوث مشاجرة بينها وأسرة المجنى عليه لخلافات الجيرة واعترفت المتهمة بارتكابها الواقعة، حيث عقدت العزم على قتل الطفل للانتقام من والده وجده.
وقالت أنها أعدت سلاح أبيض "سكين" واستدرجت الطفل حال لهوه بالقرب من مسكنه واصطحبته للزراعات محل العثور عليه وقامت بالاعتداء عليه باستخدام السلاح الأبيض، مما أدى إلى وفاته.