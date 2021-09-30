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"شرطي" يقتل فتاة بعد اختطافها واغتصابها

منذ ساعة
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"شرطي" يقتل فتاة بعد اختطافها واغتصابها

لندن (صدى):
أقر شرطي بريطاني بقتله فتاة بعدما أوهمها أنه سيوقفها بحجة مخالفتها تدابير الحجر المنزلي ثم خطفها وقتلها.

وكان الشرطي ضمن عناصر يجرون دوريات للتأكد من التزام السكان تدابير مكافحة كوفيد-19، وعمد إلى تقييد الفتاة بعدما أظهر لها بطاقته الوظيفية.

وعُثر على الفتاة مقتولة خنقا وجثتها محترقة بعد سبعة أيام على فقدانها في أحد أحراج كنت جنوب شرق إنكلترا على مسافة أمتار من أرض يملكها واين المتهم وتبين تعرضها للاغتصاب قبل قلتها. وأتاحت صور التقطت بكاميرات مراقبة للمحققين التعرف إلى الشرطي وتوقيفه .

وقالت والدة الضحية خلال الجلسة "أشعر بسخط عارم لكونه استغل كونه شرطيا للحصول على مراده"، قائلة إن "رعب" الجريمة لا يزال "يسكنها".

اغتصاب
اختطاف
شرطي بريطاني
مكافحة كورونا

التعليقات

واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 202
منذ ساعة
هكذا في الغرب ينتشر التحرش بالنساء وايضا اغتصاب النساء
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135239
منذ 55 دقيقة
مجرمون ..

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أحدث التعليقات

جاك ... "
رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته
جاك ... "
اللي صممها مختل فكريا ولا عبيط هههه طائرة فوق درج وسيارة غاطسة في مكعب مدري صادمة جدار غرفة ! ايش المعنى منها لا فن...
بلسم الروح
أعوذ بالله من قسوة القلب
احمد
الزيود آكلين الاخضر واليابس وعايثين بالبلد الفساد ... لا بد من طردهم... فلا خير ولا نفع من وجودهم بل العكس صحيح.. ثبتو الخبر عالشريط...
Z
صدق من قال مروة مراتب..

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