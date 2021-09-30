"شرطي" يقتل فتاة بعد اختطافها واغتصابها

لندن (صدى):
أقر شرطي بريطاني بقتله فتاة بعدما أوهمها أنه سيوقفها بحجة مخالفتها تدابير الحجر المنزلي ثم خطفها وقتلها.
وكان الشرطي ضمن عناصر يجرون دوريات للتأكد من التزام السكان تدابير مكافحة كوفيد-19، وعمد إلى تقييد الفتاة بعدما أظهر لها بطاقته الوظيفية.
وعُثر على الفتاة مقتولة خنقا وجثتها محترقة بعد سبعة أيام على فقدانها في أحد أحراج كنت جنوب شرق إنكلترا على مسافة أمتار من أرض يملكها واين المتهم وتبين تعرضها للاغتصاب قبل قلتها. وأتاحت صور التقطت بكاميرات مراقبة للمحققين التعرف إلى الشرطي وتوقيفه .
وقالت والدة الضحية خلال الجلسة "أشعر بسخط عارم لكونه استغل كونه شرطيا للحصول على مراده"، قائلة إن "رعب" الجريمة لا يزال "يسكنها".