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السجن عاما للرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي

منذ 38 دقيقة
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السجن عاما للرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي

باريس (صدى):
قضت محكمة باريس، اليوم الخميس، بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي لمدة عام في تهمة تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية.

وأدانت المحكمة، الرئيس الفرنسي الأسبق، بتهمة التمويل غير المشروع لحملته الانتخابية التي فشلت في 2012.

وأوضح ممثلو الادعاء بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف وقتئذ بالاتحاد من أجل الحركة الشعبية، بدد ما يقرب من مثلي المبلغ المسموح به بموجب قانون الانتخابات وهو 22.5 مليون يورو (27 مليون دولار) على لقاءات جماهيرية شهدت إنفاقا باذخا.

وأكد ممثلو الإدعاء أن ساركوزي استغل وكالة علاقات عامة صديقة لإخفاء التكاليف، كما أقروا، في لائحة الاتهام، بأن تحقيقاتهم فشلت في إثبات أن ساركوزي نظم أو تورط في هذا المخطط، لكنهم قالوا إنه استفاد منه ولابد أنه كان على علم به.

و نفى الرئيس الفرنسي الأسبق، الذي يبلغ من العمر 66 عاما، مرارا ارتكاب أي جريمة، وقال إنه لم يكن على علم بعملية تزوير فواتير التكاليف.

باريس
محكمة
الرئيس الفرنسي
ساركوزي

التعليقات

زائــــر
زائــــر عدد التعليقات : 224
منذ 9 دقائق
كأنهم يحـكّـمون شرع الله ....!!!!!!
زائــــر
زائــــر عدد التعليقات : 224
منذ 7 دقائق
لعنبو ذولا الأروبيون هم الأنسان الحقيقي اللذي أستخلفه الله في الأرض ... أم العرب يسرقون الكحل من العين..؟

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أحدث التعليقات

زائــــر
لعنبو ذولا الأروبيون هم الأنسان الحقيقي اللذي أستخلفه الله في الأرض ... أم العرب يسرقون الكحل من العين..؟
زائــــر
كأنهم يحـكّـمون شرع الله ....!!!!!!
عاقل
لوحة السيارة غير سعودية دققو كويس...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه منظر حلوو وبساطه احلااااااااا..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..

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