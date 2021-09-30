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إمرأة تفاجأ بخبر وفاتها وتحديد موعد تشيعها

منذ 16 ساعة
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إمرأة تفاجأ بخبر وفاتها وتحديد موعد تشيعها

القاهرة (صدى):
فوجئت امراة مصرية بانتشار خبر وفاتها على الفيس بوك، من خلال بوست قام بنشره شخص مجهول على جروب بمحل سكنها، مرفقا بصورتها الشخصية.مضيفا أن موعد الجنازة سيكون ظهر اليوم التالي.

وانتشر الخبر بصورة كبيرة فى القرية، ووصل إلى أقاربها وأهلها المقيمين بالمحلة والقاهرة والإسكندرية، وهرع أقاربها للقرية للوقوف على ملابسات الواقعة.

وحاولت أسرتها الوصول إلي مكان تواجدها إلى أن قامت بفتح هاتفها المحمول فى وقت الاستراحة فى عملها وطمأنتهم عليها وأنها بصحة جيدة.

وقالت، أنها تعرضت لانهيار نفسي وتنمر من الأشخاص الذين وصفوها بالمرحومة وهناك أشخاص قالوا أنها تعرضت لوفاة نتيجة دهسها من قبل قطار وآخرين بأزمة قلبية، كما أن المقربين منها تعرضوا للحزن نتيجة ذلك الخبر.

وأضافت أنها فوجئت صباح اليوم التالي لعودتها بعدد كبير من الجيران والسيدات يطرقون باب الشقة ليقدموا العزاء فيها، رغم أنها على قيد الحياة، واصيبوا بصدمة عندما شاهدوها على قيد الحياة.

قطار
امرأة مصرية
العزاء
تشييع جنازة
موعد الجنازة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135253
منذ 16 ساعة
ههههههههههههه والله مشكلة الصيع مشكله ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53842
منذ 58 دقيقة
طيب ايش علاقتها بالمجهول اللي نشر الخبر مع صورتها
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83220
منذ 15 دقيقة
الله المستعان

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
هههههه دا تحرش من القرد و المصيبة جالسة تضحك يعني مو خايفة
نجاة محمد
هههه احسنتي بفضحة
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️ وش في الصيام الحركه وقلت الاكل وقت الإفطار بلا دود ولا قرف
نجاة محمد
حاميها حراميها المهم تم القبض علية

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