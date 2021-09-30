إمرأة تفاجأ بخبر وفاتها وتحديد موعد تشيعها

القاهرة (صدى):
فوجئت امراة مصرية بانتشار خبر وفاتها على الفيس بوك، من خلال بوست قام بنشره شخص مجهول على جروب بمحل سكنها، مرفقا بصورتها الشخصية.مضيفا أن موعد الجنازة سيكون ظهر اليوم التالي.
وانتشر الخبر بصورة كبيرة فى القرية، ووصل إلى أقاربها وأهلها المقيمين بالمحلة والقاهرة والإسكندرية، وهرع أقاربها للقرية للوقوف على ملابسات الواقعة.
وحاولت أسرتها الوصول إلي مكان تواجدها إلى أن قامت بفتح هاتفها المحمول فى وقت الاستراحة فى عملها وطمأنتهم عليها وأنها بصحة جيدة.
وقالت، أنها تعرضت لانهيار نفسي وتنمر من الأشخاص الذين وصفوها بالمرحومة وهناك أشخاص قالوا أنها تعرضت لوفاة نتيجة دهسها من قبل قطار وآخرين بأزمة قلبية، كما أن المقربين منها تعرضوا للحزن نتيجة ذلك الخبر.
وأضافت أنها فوجئت صباح اليوم التالي لعودتها بعدد كبير من الجيران والسيدات يطرقون باب الشقة ليقدموا العزاء فيها، رغم أنها على قيد الحياة، واصيبوا بصدمة عندما شاهدوها على قيد الحياة.