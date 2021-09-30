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"الصحة": تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 44 دقيقة
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"الصحة": تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 44 حالة مؤكدة، وتعافي 53 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 212 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 547134 حالة، وعدد حالات التعافي 536178 حالة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8716 وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن نسب المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا "كوفيد – 19"، في جميع مناطق المملكة.

وجاءت منطقة الباحة في صدارة قائمة المناطق الحاصل سكانها على جرعتين من لقاح كورونا بنسبة 67.9% فيما جاءت منطقة الرياض في المركز الثاني بنسبة 67.2% تليها المنطقة الشرقية 66.2%ثم منطقة مكة المكرمة 59.2% ومنطقة عسير 57.1%

كما سجلت منطقة القصيم نسبة 56.6 %، ومنطقة تبوك 54.8%، ومنطقة جازان 54.9 %، ومنطقة حائل 51.5 %، ومنطقة المدينة المنورة 51.5 %، بينما احتلت منطقة نجران مؤخرة الترتيب بنسبة 50%.

المملكة
وزارة الصحة
الصحة
كورونا
فيروس كورونا
التقرير اليومي
اصابات كورونا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135232
منذ 27 دقيقة
الحمد لله على كل حال ..

.. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. اللهم آمين ..

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أحدث التعليقات

زائــــر
لعنبو ذولا الأروبيون هم الأنسان الحقيقي اللذي أستخلفه الله في الأرض ... أم العرب يسرقون الكحل من العين..؟
زائــــر
كأنهم يحـكّـمون شرع الله ....!!!!!!
عاقل
لوحة السيارة غير سعودية دققو كويس...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه منظر حلوو وبساطه احلااااااااا..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..

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