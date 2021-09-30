بالفيديو.. مروة راتب تهاجم طبيب تجميل انتقد شكلها

أميرة خالد (صدى):
سخرت الفاشينيستا والفنانة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب، من أحد أطباء التجميل اللبنانيين من دون ذكر اسمه، بعد أن اعتبر شكل جسمها "غير محبذ".
وقالت راتب في مقطع فيديو لها: "دكتور من لبنان يتكلم عني ليصير ترند، شكلك عم تكش ذبان".
وأضافت : "ولو شو يا خيي، شكلها العيادة عم تصفّر، ما في زباين، بدك تشدّ حالك شوي بركي يتصير رجال، لأتمكن من تحديد هويتك، وضعك كتير غريب".
ويذكر أن مروة راتب قد تعرّضت لموجة من الانتقادات والتنمّر بسبب صور لها تناقلها عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وظهرت في إحداها وهي تسير في مكان عام، وفي أخرى وهي تحمل قطة.