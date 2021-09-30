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امرأة تفضح زوجها بعدما استغلها للتحرش بالنساء

منذ ساعة
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امرأة تفضح زوجها بعدما استغلها للتحرش بالنساء

واشنطن (صدى):
نشرت إحدى السيدات الأمريكيات مقطع فيديو عبر حسابها على تيك توك ، كشفت خلاله كيف استغلها زوجها في التحرش بنساء آخريات .

وقالت السيدة أنها كانت تقضي إجازة على أحد الشواطئ في ولاية فلوريدا الأمريكية وكان يقوم زوجها بتوجيهها أثناء إلتقاط الصور على البحر يمينا ويسارا وكانت تظن أنه كان يريد فقط أن يختار الزاوية الأنسب لتصويرها .

اكتشفت السيدة بالصدفة خلال مشاهدتها لأحد مقاطع الفيديو التي قام زوجها بالتقاطها لها بأنه كان يصور سيدة خلفها ترتدي " ملابس مكشوفة" ، واكتشفت أنه كان يوجهها حتى يتمكن من تصوير السيدة الآخرى.

وأشارت إلى أنه كان يستغلها أيضا في التحرش بفتاة آخرى وإظهار مفاتنها من خلال الفيديو الذي قام بإلتقاطه لها.

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فلوريدا
امرأة
تصوير
استغلال
تيك توك
الشاطىء

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135232
منذ 33 دقيقة
مجرمون ..

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أحدث التعليقات

زائــــر
لعنبو ذولا الأروبيون هم الأنسان الحقيقي اللذي أستخلفه الله في الأرض ... أم العرب يسرقون الكحل من العين..؟
زائــــر
كأنهم يحـكّـمون شرع الله ....!!!!!!
عاقل
لوحة السيارة غير سعودية دققو كويس...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه منظر حلوو وبساطه احلااااااااا..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..

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