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مالطا تعلن قبول شهادة التطعيم ضد كورونا الصادرة من المملكة

منذ 4 ساعات
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مالطا تعلن قبول شهادة التطعيم ضد كورونا الصادرة من المملكة

الرياض (صدى):
أكدت السلطات الصحية في دولة مالطا، أن الشهادات الصحية الخاصة بلقاح كورونا "كوفيد-19" الصادرة من المملكة ، أصبحت ضمن قائمة الوثائق المقبولة بشكل كامل في البلاد، اعتبارًا من مساء يوم أمس الأربعاء.

وأوضحت التقارير المالطية إلى أن قبول الوثائق بشكل كامل؛ يعني أن المسافر القادم إلى مالطا سيُسمح له بالدخول إلى البلاد دون الحاجة للعزل الصحي الإلزامي.

وأشارت السلطات الصحية إلى أنه يجب أن يكون حامل الشهادة قد تلقى الجرعتين من اللقاحات المعتمدة من قِبَل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)؛ موضحة أن على المسافر إلى مالطا أن يكون قد أكمل 14 يومًا من آخر جرعة قبل السماح له بدخول البلاد.

المملكة
كورونا
مالطا
الشهادات الصحية
شهادة التطعيم

التعليقات

فوق هام ال ….
فوق هام ال …. عدد التعليقات : 16
منذ 21 دقيقة
طيب افيدونا بكافة الدول التي تقبل الشهاده الصادره من السعوديه … وسوو تحديث كل اسبوع
او ارشدونا لموقع يفيدنا … طيب نزلو التحديث ب توكلنا مثلا

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طيب افيدونا بكافة الدول التي تقبل الشهاده الصادره من السعوديه … وسوو تحديث كل اسبوع او ارشدونا لموقع يفيدنا … طيب نزلو التحديث ب...
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