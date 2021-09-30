نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وزير التعليم يوجه القطاعات التعليمية بالاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد

منذ ساعتين
11806
2
وزير التعليم يوجه القطاعات التعليمية بالاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد

الرياض (صدى):
وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الجامعات ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات؛ بالاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يُصادف التاسع من ديسمبر من كل عام.

وتضمّن توجيه الوزير آل الشيخ أهمية تفعيل الاحتفاء بهذا اليوم، وإبراز جهود المملكة في مجال مكافحة الفساد، وما تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من جهود كبيرة لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد بكافة صوره في المجتمع، والمنجزات التي تم تحقيقها دولياً في هذا المجال.

وأكد توجيه وزير التعليم على نشر الرسائل التوعوية، وتفعيل دور المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعات والمدارس في بناء مفاهيم النزاهة، وتعزيز قيمها لدى الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية.

المؤسسة العامة للتدريب التقني
التعليم
وزير التعليم
اليوم العالمي
مكافحة الفساد
القطاعات التعليمية
حمد بن محمد آل الشيخ

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17799
منذ 15 دقيقة
يا بخت معاليك .. صدى .. معاك مو معايَّ

على العموم صدى .. معهم حق مثل ما معي
احمد
احمد عدد التعليقات : 649
منذ 6 دقائق
الفساد سبب تخلف الشعوب وفقرها..
وواقع حال شعوب العالم تجسد هذه الحقيقه..
المهم راح اكتب مقال متميز ويستحق النشر يظهر ويوثق انجازات ولي العهد في مكافحة الفساد..
ا...فهل الصحيفه ستنشره كمقال وليس تعليق ..... ؟

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

احمد
الفساد سبب تخلف الشعوب وفقرها.. وواقع حال شعوب العالم تجسد هذه الحقيقه.. المهم راح اكتب مقال متميز ويستحق النشر يظهر ويوثق انجازات ولي العهد...
بلسم الروح
هههههه
د محمد ماجد بخش
طيب .. 002
د محمد ماجد بخش
يا بخت معاليك .. صدى .. معاك مو معايَّ على العموم صدى .. معهم حق مثل ما معي
عبدالله
يا ليت هذا الكاتب الفذ يطبق ما يقول على اهله ويترك الحديث بأسم المرأة

أخر الأخبار

الحج والعمرة: رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 100 ألف معتمر
الحج والعمرة: رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 100 ألف معتمر
منذ 11 دقيقة 1379
شاهد.. صورة نادرة للملك عبدالله بن عبدالعزيز تجمعه مع بناته الأميرات الأربعة وهن في سن الطفولة
شاهد.. صورة نادرة للملك عبدالله بن عبدالعزيز تجمعه مع بناته الأميرات الأربعة وهن في سن الطفولة
منذ 17 دقيقة 11720
"الغذاء والدواء" توضح مميزات نظام تسجيل الأدوية "سدر"
"الغذاء والدواء" توضح مميزات نظام تسجيل الأدوية "سدر"
منذ 27 دقيقة 1422
الخطوط السعودية تحتفي بذكرى أول رحلة للملك المؤسس
الخطوط السعودية تحتفي بذكرى أول رحلة للملك المؤسس
منذ 32 دقيقة 1517
بالفيديو.. مواطنة تتسبب في حادث أثناء تعلمها القيادة
بالفيديو.. مواطنة تتسبب في حادث أثناء تعلمها القيادة
منذ 42 دقيقة 1786
الصحة: إعطاء أكثر من 42 مليون جرعة من لقاح كورونا
الصحة: إعطاء أكثر من 42 مليون جرعة من لقاح كورونا
منذ ساعة 1510
القبض على 6 أشخاص استدرجوا رجل وامرأتين بهدف الابتزاز بمكة
القبض على 6 أشخاص استدرجوا رجل وامرأتين بهدف الابتزاز بمكة
منذ ساعة 1863
علماء يكشفون عن الجين الذي يؤثر على قابلية الإصابة بكورونا
علماء يكشفون عن الجين الذي يؤثر على قابلية الإصابة بكورونا
منذ ساعة 1577
المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن وظائف شاغرة
المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة 1855
الديوان الملكي: وفاة الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
الديوان الملكي: وفاة الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
منذ ساعة 12652