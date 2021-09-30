القبض على شخص نشر إعلانات مضللة على مواقع التواصل بالمنطقة الشرقية

الدمام (صدى):
تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من القبض على شخص نشر إعلانات مضللة في مواقع التواصل الاجتماعي بغرض النصب والاحتيال.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاحتيال ومتابعة مرتكبيها أسفر عن كشف هوية مواطن في العقد الثالث من العمر ارتكب 8 جرائم احتيال بمنطقتي الشرقية والرياض.
وتمثلت الجرائم في إعلانات مضللة في وسائل التواصل الاجتماعي عن بيع أجهزة هواتف متنقلة وتوظيف الأموال، حيث استولى من خلالها على 128.000 ريال.
وأكد على أنه تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.