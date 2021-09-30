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القبض على شخص نشر إعلانات مضللة على مواقع التواصل بالمنطقة الشرقية

منذ 31 دقيقة
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القبض على شخص نشر إعلانات مضللة على مواقع التواصل بالمنطقة الشرقية

الدمام (صدى):
تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من القبض على شخص نشر إعلانات مضللة في مواقع التواصل الاجتماعي بغرض النصب والاحتيال.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاحتيال ومتابعة مرتكبيها أسفر عن كشف هوية مواطن في العقد الثالث من العمر ارتكب 8 جرائم احتيال بمنطقتي الشرقية والرياض.

وتمثلت الجرائم في إعلانات مضللة في وسائل التواصل الاجتماعي عن بيع أجهزة هواتف متنقلة وتوظيف الأموال، حيث استولى من خلالها على 128.000 ريال.

وأكد على أنه تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

الشرقية
القبض
الرياض
المنطقة الشرقية
شرطة المنطقة الشرقية
النيابة العامة
النصب
محمد الشهري
إعلانات مضللة
أعلانات مضللة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135220
منذ 15 دقيقة
نخجرووه ..

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أحدث التعليقات

ع ع ع
عجوز قريح
kkkk
ياوالله القافه وش دخلك ماعليك منهم الاتحاد وجلدكم وش تبي ان شاءالله الف ريال
ابو محمد 😎 ✍️
التهور ماهو زين ..
مشآعر انسان ..
خصاوي ممحونين وعاهرات كلهم سكروا ودعروا حتى شبعوا وقامت دودتهم لا بارك الله فيهم ,, حريقه تحرقهم لا بقى منهم خصوة
kkkk
امبراطور الكوره العربيه والاسويه

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