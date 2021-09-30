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عامل يخاطر بحياته بالقرب من اسلاك الضغط العالي
منذ ساعة
431
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135224
منذ ساعة
المعيشة صعبه ..
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أحدث التعليقات
احمد
الفساد سبب تخلف الشعوب وفقرها.. وواقع حال شعوب العالم تجسد هذه الحقيقه.. المهم راح اكتب مقال متميز ويستحق النشر يظهر ويوثق انجازات ولي العهد...
بلسم الروح
هههههه
د محمد ماجد بخش
طيب .. 002
د محمد ماجد بخش
يا بخت معاليك .. صدى .. معاك مو معايَّ على العموم صدى .. معهم حق مثل ما معي
عبدالله
يا ليت هذا الكاتب الفذ يطبق ما يقول على اهله ويترك الحديث بأسم المرأة
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