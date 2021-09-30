نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

سفارة المملكة بالفلبين تحذر من السماسرة والمحتالين والمكاتب الوهمية

منذ 56 دقيقة
1458
1
سفارة المملكة بالفلبين تحذر من السماسرة والمحتالين والمكاتب الوهمية

مانيلا (صدى):
وجهت سفارة المملكة في الفلبين، تحذير جميع المواطنين الراغبين في التعاقد مع مختلف أنواع العمالة من الفلبين، من التعرض المواطن لعمليات نصب واحتيال من قبل أشخاص ووسطاء ومكاتب وهمية.

وأكدوا السفارة على ضرورة أن يتم التعاقد مع العمالة الفلبينية عبر مكاتب استقدام رسمية ومعتمدة، ووفقًا لقوانين وأنظمة الاستقدام التي نصت عليها واعتمدتها كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة العمل الفلبينية بموجب اتفاقيات مشتركة، وليس عبر الوسطاء والسماسرة، لكي يتم حفظ حقوق الطرفين (صاحب العمل والعامل).

وأعربت السفارة عن أملها بالتقيد والالتزام بالتعليمات الخاصة بالاستقدام، حتى لا يتعرض المواطن لعمليات النصب والاحتيال من قبل أشخاص ووسطاء ومكاتب وهمية، وذلك حفظا لحقوقهم.

الفلبين
سفارة المملكة
العمالة
السماسرة
المحتالين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135220
منذ 42 دقيقة
الحذر واجب ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ع ع ع
عجوز قريح
kkkk
ياوالله القافه وش دخلك ماعليك منهم الاتحاد وجلدكم وش تبي ان شاءالله الف ريال
ابو محمد 😎 ✍️
التهور ماهو زين ..
مشآعر انسان ..
خصاوي ممحونين وعاهرات كلهم سكروا ودعروا حتى شبعوا وقامت دودتهم لا بارك الله فيهم ,, حريقه تحرقهم لا بقى منهم خصوة
kkkk
امبراطور الكوره العربيه والاسويه

أخر الأخبار

السماح لمن تجاوزت أعمارهم 70 عاماً بأداء العمرة
السماح لمن تجاوزت أعمارهم 70 عاماً بأداء العمرة
منذ 6 دقائق 1255
عامل يخاطر بحياته بالقرب من اسلاك الضغط العالي
عامل يخاطر بحياته بالقرب من اسلاك الضغط العالي
منذ 11 دقيقة 33
سائق شاحنة يدهس المارة في مشهد مخيف
سائق شاحنة يدهس المارة في مشهد مخيف
منذ 15 دقيقة 34
تعيش وتشوف
تعيش وتشوف
منذ 21 دقيقة 33
القبض على شخص نشر إعلانات مضللة على مواقع التواصل بالمنطقة الشرقية
القبض على شخص نشر إعلانات مضللة على مواقع التواصل بالمنطقة الشرقية
منذ 31 دقيقة 1517
وزير التعليم يوجه القطاعات التعليمية بالاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد
وزير التعليم يوجه القطاعات التعليمية بالاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد
منذ 36 دقيقة 11556
صورة تجسسية لمرسيدس AMG A35 بعد الفيس ليفت
صورة تجسسية لمرسيدس AMG A35 بعد الفيس ليفت
منذ 51 دقيقة 1488
سفارة المملكة بالفلبين تحذر من السماسرة والمحتالين والمكاتب الوهمية
سفارة المملكة بالفلبين تحذر من السماسرة والمحتالين والمكاتب الوهمية
منذ 56 دقيقة 1458
رسميا.. غياب عبدالله الحمدان عن مُباراة الهلال والحزم
رسميا.. غياب عبدالله الحمدان عن مُباراة الهلال والحزم
منذ ساعة 1869
نهاية التصوير والاستهبال عواقبه مؤلمه
نهاية التصوير والاستهبال عواقبه مؤلمه
منذ ساعة 329