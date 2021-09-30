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إصابة 9 أشخاص إثر حادث مروع على طريق " الخرمة - رنية "

منذ ساعة
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إصابة 9 أشخاص إثر حادث مروع على طريق " الخرمة - رنية "

مكة المكرمة (صدى):
أصيب 9 أشخاص، اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب مركبة على طريق الخرمة بإتجاه رنية.

وباشرت الفرق الاسعافية، الحادث حيث وقع على مركبة من نوع جمس تقل عددا من الأشخاص.

وأوضح شادي عابد الثبيتي المتحدث بإسم الهلال الأحمر بالطائف أن غرفة العمليات بمنطقة مكة المكرمة تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه فرقتي إسعاف وطلب الدعم من فرق الصحة.

وعلى الفور تم مباشرة الموقع مع الجهات ذات العلاقة حيث وجد بالموقع ٩ حالات منها حالة محتجزة.

وأضاف : تم مباشرة جميع الحالات وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة حيث تعرضت الحالات لإصابات متفاوتة من بسيطة إلى خطيرة ، مما استدعى نقلهم بعد التنسيق للمستشفى .

 

حادث
الطائف
الهلال الأحمر
الفرق الإسعافية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135220
منذ 23 دقيقة
الله يشفيهم ويعافيهم مما اصابهم ..

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أحدث التعليقات

ع ع ع
عجوز قريح
kkkk
ياوالله القافه وش دخلك ماعليك منهم الاتحاد وجلدكم وش تبي ان شاءالله الف ريال
ابو محمد 😎 ✍️
التهور ماهو زين ..
مشآعر انسان ..
خصاوي ممحونين وعاهرات كلهم سكروا ودعروا حتى شبعوا وقامت دودتهم لا بارك الله فيهم ,, حريقه تحرقهم لا بقى منهم خصوة
kkkk
امبراطور الكوره العربيه والاسويه

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