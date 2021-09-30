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كاميرا مراقبة توثق حادث مروع لشاب

منذ ساعتين
392
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135220
منذ 6 دقائق
التهور ماهو زين ..

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أحدث التعليقات

ع ع ع
عجوز قريح
kkkk
ياوالله القافه وش دخلك ماعليك منهم الاتحاد وجلدكم وش تبي ان شاءالله الف ريال
ابو محمد 😎 ✍️
التهور ماهو زين ..
مشآعر انسان ..
خصاوي ممحونين وعاهرات كلهم سكروا ودعروا حتى شبعوا وقامت دودتهم لا بارك الله فيهم ,, حريقه تحرقهم لا بقى منهم خصوة
kkkk
امبراطور الكوره العربيه والاسويه

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