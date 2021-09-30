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أوبك: النفط سيبقى المصدر الأول للطاقة حتى عام 2045

منذ 8 ساعات
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أوبك: النفط سيبقى المصدر الأول للطاقة حتى عام 2045

علي القحطاني (صدى):
قالت منظمة أوبك أن النفط الخام، سيظل المصدر الرئيسي للطاقة لعقود من الزمان، خاصة في ظل سعي الدول الأقل ثراء في العالم إلى تحقيق مستويات معيشية ونمو أعلى، ذلك في الوقت الذي تستعد فيه دول العالم لعقد قمة مناخية أخرى في غلاسكو الشهر المقبل

وأوضحت أن وجود المزيد من السيارات الكهربائية على الطرقات جنبًا إلى جنب مع الضغوطات الرامية لتوفير الطاقة البديلة والمتجددة، جميعها عوامل ستقود إلى عصرٍ يتناقص فيه الطلب على النفط في البلدان الغنية.

وأشارت أوبك خلال تقريرها السنوي حول آفاق النفط العالمي إن احتياجات الطاقة بالنسبة للاقتصادات الآخذة في التوسع في أجزاء أخرى في العالم لا تزال تؤكد أن النفط هو المصدر الأول للطاقة حتى عام 2045.

جاء ذلك التقرير في ضوء ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي. إذ وصل سعر خام برنت لأكثر من 80 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، في حين ارتفع مؤشر النفط الأميركي إلى 75.92 دولار، وهو أيضا أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.

النفط
الطاقة
أوبك
منظمة أوبك
اقتصاد
غلاسكو

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135239
منذ ساعة
طيب ..

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أحدث التعليقات

جاك ... "
رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته
جاك ... "
اللي صممها مختل فكريا ولا عبيط هههه طائرة فوق درج وسيارة غاطسة في مكعب مدري صادمة جدار غرفة ! ايش المعنى منها لا فن...
بلسم الروح
أعوذ بالله من قسوة القلب
احمد
الزيود آكلين الاخضر واليابس وعايثين بالبلد الفساد ... لا بد من طردهم... فلا خير ولا نفع من وجودهم بل العكس صحيح.. ثبتو الخبر عالشريط...
Z
صدق من قال مروة مراتب..

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