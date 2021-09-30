الحصيني يكشف عن توقعاته لطقس نهاية الأسبوع: أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد

الرياض (صدى):
أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، في توقعاته لحالة الطقس خلال إجازة نهاية الأسبوع، أن الأجواء ستكون حارة نهاراً، ولطيفة فجراً على معظم المناطق.
وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنه من المتوقع أن يشهد اليوم الخميس هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، مع رياح متوسطة السرعة على أجزاء من القطاع الغربي.
وأضاف الحصيني أن الطقس المتوقع يومي الجمعة والسبت يتمثل في أجواء حارة نهاراً ولطيفة فجراً على معظم المناطق، كما يُتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة، وجازان ونواحي الخرخير.