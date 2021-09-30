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الحصيني يكشف عن توقعاته لطقس نهاية الأسبوع: أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد

منذ ساعة
1798
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الحصيني يكشف عن توقعاته لطقس نهاية الأسبوع: أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد

الرياض (صدى):
أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، في توقعاته لحالة الطقس خلال إجازة نهاية الأسبوع، أن الأجواء ستكون حارة نهاراً، ولطيفة فجراً على معظم المناطق.

وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنه من المتوقع أن يشهد اليوم الخميس هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، مع رياح متوسطة السرعة على أجزاء من القطاع الغربي.

وأضاف الحصيني أن الطقس المتوقع يومي الجمعة والسبت يتمثل في أجواء حارة نهاراً ولطيفة فجراً على معظم المناطق، كما يُتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة، وجازان ونواحي الخرخير.

الباحة
مكة المكرمة
عسير
عبدالعزيز الحصيني
أمطار رعدية
الخرخير

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83184
منذ 54 دقيقة
عند الله خير كثير

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أحدث التعليقات

كوكو لولو33
تعليقي ماعجبك يافاطمة عشان كذا حذفتية اتركي عنك العنصرية النسائية ونزلي وظايف للرجال ابرك لك وياليت مايكون تاريخها قديم كالعادة تراني متابعك
ابو عمار
طيب
ابو عمار
غادي جدا تحصل في احسن الملاهي
ابو عمار
رحمه الله
ابو عمار
روووووعه

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