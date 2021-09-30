بالصور.. مواصفات جيب جراند شيروكي 2022

متابعة_أميرة خالد (صدى):
كشفت جيب الستار عن مواصفات جراند شيروكي 2022 حيث ستنطلق السيارة في الأسواق العالمية في الربع الأخير من العام الجاري، مع تأخر النسخة الهجينة بالقابس لبداية العام القادم.
وتأتي جراند شيروكي الجديدة بثلاثة محركات، الأول 3.6 لتر 6 سلندر بقوة 293 حصان وعزم 348 نيوتن متر، بمعدل سحب أقصى 2812 كيلوجرام، والثاني 5.7 لتر 8 سلندر بقوة 357 حصان وعزم 528 نيوتن متر ومعدل سحب أقصى 3,265 كيلوجرام.
بالإضافة إلى محرك 2.0 لتر تيربو 4 سلندر هجين بالقابس بقوة 375 حصان وعزم 637 نيوتن متر ومدى كهربائي صافي 40 كيلومتر.
وتتضمن مواصفات جراند شيروكي 2022 شاشات 10.1 إنش لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة العدادات، مع شاشة عرض رأسية على الزجاج الأمامي قياس 10 إنش.
كما تدعم عدداً واسعاً من أنظمة السلامة الحديثة مثل التحذير المبكر من الاصطدام بالكبح المفعل للطوارئ وخاصية رصد المشاة وراكبي الدراجات ورصد النقطة العمياء.