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بالصور.. مواصفات جيب جراند شيروكي 2022

منذ 49 دقيقة
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بالصور.. مواصفات جيب جراند شيروكي 2022

متابعة_أميرة خالد (صدى):
كشفت جيب الستار عن مواصفات جراند شيروكي 2022 حيث ستنطلق السيارة في الأسواق العالمية في الربع الأخير من العام الجاري، مع تأخر النسخة الهجينة بالقابس لبداية العام القادم.

وتأتي جراند شيروكي الجديدة بثلاثة محركات، الأول 3.6 لتر 6 سلندر بقوة 293 حصان وعزم 348 نيوتن متر، بمعدل سحب أقصى 2812 كيلوجرام، والثاني 5.7 لتر 8 سلندر بقوة 357 حصان وعزم 528 نيوتن متر ومعدل سحب أقصى 3,265 كيلوجرام.

بالإضافة إلى محرك 2.0 لتر تيربو 4 سلندر هجين بالقابس بقوة 375 حصان وعزم 637 نيوتن متر ومدى كهربائي صافي 40 كيلومتر.

وتتضمن مواصفات جراند شيروكي 2022 شاشات 10.1 إنش لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة العدادات، مع شاشة عرض رأسية على الزجاج الأمامي قياس 10 إنش.

كما تدعم عدداً واسعاً من أنظمة السلامة الحديثة مثل التحذير المبكر من الاصطدام بالكبح المفعل للطوارئ وخاصية رصد المشاة وراكبي الدراجات ورصد النقطة العمياء.

سيارات
جيب
جيب جراند شيروكي 2022
جراند شيروكي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53811
منذ 18 دقيقة
روووووعه

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أحدث التعليقات

كوكو لولو33
تعليقي ماعجبك يافاطمة عشان كذا حذفتية اتركي عنك العنصرية النسائية ونزلي وظايف للرجال ابرك لك وياليت مايكون تاريخها قديم كالعادة تراني متابعك
ابو عمار
طيب
ابو عمار
غادي جدا تحصل في احسن الملاهي
ابو عمار
رحمه الله
ابو عمار
روووووعه

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